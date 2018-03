Interview: „Biberach hat bei Discos Nachholbedarf“

Wer in Biberach einmal richtig ausgehen und feiern gehen will, muss entweder selbst eine Party veranstalten oder warten, bis irgendwo mal wieder eine Party veranstaltet wird. Denn die Zeiten, dass junge Menschen jedes Wochenende zum Tanzen in eine Diskothek oder einen Club gehen können, sind vorbei. Woran das liegt und ob das schon immer so war? Redakteurin Tanja Bosch hat mit Daniel Haller über die Ausgehmöglichkeiten in Biberach gesprochen. Der 33-Jährige ist einer Gründer der Eventagentur Big Boss Events und auch bekannt unter dem Namen DJ Danhall.

Herr Haller, in einem Interview hat Oberbürgermeister Norbert Zeidler kürzlich gesagt: „Ich gebe zu, dass Biberach bei den Ausgehmöglichkeiten in der Tat Nachholbedarf hat.“ Wie stehen Sie zu dieser Aussage?

Daniel Haller: Dem kann ich zustimmen. Die Stadt Biberach hat auf jeden Fall Nachholbedarf, was das Ausgehen betrifft. Aber man muss dabei meiner Meinung nach differenzieren. Sprechen wir von Bars und Restaurants, da hat Biberach schon was zu bieten. Geht es allerdings um Clubs und Discos, dann herrscht definitiv Nachholbedarf. Da gibt es kaum ein Angebot. Ich finde, dass die Stadt sich hier mehr dafür einsetzen muss, um Ausgehmöglichkeiten für Jugendliche zu schaffen.

Welche Möglichkeiten müsste die Stadt bieten, dass sich die Situation ändern könnte?

Es gibt sehr wenig passende Locations und Orte, die man mieten kann, um eine Party zu veranstalten. Ein Ansatz wäre es, dass es zum Beispiel mehr Veranstaltungsräumlichkeiten gibt, die jedermann mieten kann. Für private Feiern oder auch öffentliche Veranstaltungen, das wäre optimal. Vor fünf Jahren habe ich gemeinsam mit Manuel Scheurer die Biberacher Eventagentur Big Boss Events gegründet. Und zwar aus einem einfachen Grund: Wir wollten Veranstaltungen in Biberach organisieren, den Leuten etwas bieten, und zwar für alle Altersklassen. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber mittlerweile veranstalten wir die meisten Partys in Laupheim, weil uns in Biberach die passenden Möglichkeiten fehlen.

Wäre eine Disco nicht auch gut für Biberach?

Na klar, für eine Stadt mit rund 33000 Einwohnern auf jeden Fall. Die Frage ist nur wo? In der Innenstadt kann ich mir das, auch mit Hintergrund der aktuellen Diskussion in Biberach, nicht vorstellen, außerhalb hat man wieder das Problem, dass der Standort nicht zu abgelegen sein darf. Ich denke zurück und vermisse ein bisschen solche Clubs, die es früher in Biberach gab, wie zum Beispiel das „Spasso“. Das war mitten in der Stadt, unter der ehemaligen Südwestbank, und das hat funktioniert. Biberach hat mit der Hochschule und der Polizeihochschule viele junge Menschen, die Ausgehen möchten, das Angebot ist derzeit aber sehr eingeschränkt.

Jetzt veranstaltet Big Boss Events aber ab und zu noch die Ü25-Partys in der Stadthalle und in der Gigelberghalle. Wie funktioniert das?

Die Ü25-Party ist unsere größte Veranstaltungsreihe und läuft super. Die Resonanz der Großveranstaltungen ist durchweg positiv. Da merkt man auch immer, wie sehr den Biberachern etwas zum Ausgehen fehlt. Die Leute warten regelrecht darauf, dass mal wieder etwas geboten wird. Das bekommen wir auch immer wieder als Feedback. Aber es ist nicht einfach die Gigelberghalle oder die Stadthalle zu bekommen, weil die Nachfrage sehr hoch ist. Generell ist auch anzufügen, dass es immer schwerer wird, die geforderten Auflagen der Stadt zu erfüllen.

Was muss man denn alles beachten?

Es haben sich in den vergangenen Jahren viele Dinge geändert. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass bei Veranstaltungen kein Sicherheitsdienst benötigt wurde. Im Laufe der Jahre hat sich das etabliert und heute braucht man zu den vorgeschriebenen Securitys zusätzlich noch 16 private Ordner, die vom Veranstalter zu stellen sind. Da sind richtig viele Helfer notwendig. Uns helfen Leute aus unseren Vereinen. Hätten wir diese Unterstützung nicht, könnten wir die Veranstaltungen nicht mehr durchführen. Wir organisieren gerne unsere Events, sind da mit Leib und Seele dabei, aber wenn die Hürden immer noch höher werden, macht es auch uns keinen Spaß mehr und die nächste Ausgehmöglichkeit fällt weg. Ich persönlich hoffe sehr, dass sich in Biberach diesbezüglich bald etwas tut, sonst bleiben die jungen Leute auf der Strecke.

