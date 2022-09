Inter Laupheim stürzt den Tabellenführer

Der FC Inter Laupheim hat in der Fußball-Kreisliga B II am fünften Spieltag den bisherigen Klassenprimus SV Rissegg durch einen 1:0-Sieg vom Thorn gestürzt. Neuer Spitzenreiter ist nun die SGM Reinstetten/Hürbel nach ihrem 3:1 gegen den SV Fischbach.

FC Inter Laupheim – SV Rissegg 1:0 (1:0). Der taktisch gut eingestellte FC Inter kam dank einer geschlossen starken Mannschaftsleitung zum Sieg. Die beiden Teams neutralisierten sich über weite Strecken des Spiels, deshalb blieben Torgelegenheiten Mangelware. Der einzige Treffer resultierte aus einem Eigentor schon in der 2. Minute. Inter-Torwart Can Aras vereitelte mit einer Glanzparade Mitte der ersten Hälfte den Ausgleich. In der Schlussphase versäumte es der Gastgeber nach Kontern den Sack vorzeitig zuzumachen. Res.: 3:2.

SGM Reinstetten/Hürbel – SV Fischbach 3:1 (3:0). Die SGM dominierte in der ersten 45 Minuten die Begegnung und verdiente sich die 3:0-Führung redlich. Doch nach Wiederanpfiff wendete sich das Blatt und der Gast gab den Ton an. Doch zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es für den SVF nicht. Tore: 1:0 Samuel Mohr (2./FE), 2:0 Florian Hutzel (34.), 3:0 Simon Mohr (44.), 3:1 Andreas Delueg (55.). Bes. Vork.: SVF-Torwart Johannes Hermann hält FE von Samuel Mohr (25.).

Türkspor Biberach – SF Schwendi II 8:1 (1:1). Der Gast konnte bis zur Pause den Ausgang der Partie noch offen gestalten, da Türkspor mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt liegen ließ. Das klare Endergebnis spiegelt dann aber den Spielverlauf nach dem Seitenwechsel wider. Tore: 1:0, 4:1 Furkan Cebeci (26., 64.), 1:1 Tobias Hörmann (30.), 2:1, 3:1, 7:1, 8:1 Ilyas Aksit (54., 57., 79., 88.), 5:1, 6:1 Halil Ayan (67./FE, 72.). Res.: 7:2.

SGM Altheim/Schemmerberg – SV Baustetten II 3:1 (1:1). Die SGM gewann das Duell zweier zuvor noch punktloser Teams dank einer effektiven Chancenverwertung. Der Gast hatte zwar mehr Spielanteile zu verzeichnen, konnte daraus aber kein Kapital zu schlagen. Bes. Vork.: Der Schiedsrichter nahm in der 35. Minute einen FE wieder zurück, nachdem der FCB-II-Spieler Patrick Treder auf seine Nachfrage sagte, nicht gefoult worden zu sein. Tore: 1:0 Nico Birk (7.), 1:1 Dominik Rodi (20.), 2:1 Daniel Missel (69.), 3:1 Andreas Hinsinger (76.). Res.: 2:5.