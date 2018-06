Intelligente Straßenlaterne bietet WLAN und Ladebuchsen

Sie sieht aus wie eine Straßenlaterne, kann aber viel mehr: „Smight“ nennt sich die neue Beleuchtungseinrichtung vor dem EnBW-Gebäude an der Adolf-Pirrung-Straße, die zwei Schnellladebuchsen für Elektromobile und freies WLAN bis zum Bahnhof bietet.

Wer mit der Bahn anreist und sich kurz über die Stadt im Internet orientieren möchte, kann das jetzt zumindest vom Bahnhofsvorplatz aus schnell und bequem erledigen. Mindestens 80 Meter reicht das WLAN-Signal der „Smight“-Leuchte, die kürzlich vor dem Eingang zur EnBW-Zentrale installiert wurde. Das Kunstwort wurde aus „Smart City Light“ entwickelt und steht für intelligente Straßenbeleuchtung. Zu dieser „Intelligenz“ gehören für Thomas Stäbler, Leiter des EnBW-Regionalzentrums Oberschwaben, in erster Linie die beiden Schnellladebuchsen mit je 22 kW Leistung. Stäbler ist es wichtig, „dieses Angebot im Raum Biberach auszuweiten“. Interessenten müssen sich lediglich die sogenannte „Elektronauten“-Karte an der Pforte besorgen, wenn Sie nicht schon über eine neuartige Chipkarte mit RFID-Funktion verfügen. Die Ladestationen wurden vorsorglich jedoch bereits dafür ausgelegt, zukünftig Bezahlkarten aller anderen gängigen Anbieter zu akzeptieren.

Zukunftsmusik könnte auch bei der in den Masten integrierten Umweltsensorik mitspielen. Die misst verschiedenste Luft- und Umweltdaten aus der Umgebung, die im Anschluss direkt auf einem Display am Mast angezeigt oder auch fernübertragen werden können. Im Einzelnen werden Temperatur, Helligkeit, Luftfeuchtigkeit, barometrischer Druck aber auch die Werte für Feinstaub, Ozon und CO aufgenommen. Zur Standardausstattung gehört auch ein roter SOS-Knopf für den Notruf.

Die Neuentwicklung „Smight“ stammt aus dem EnBW-Innovationscampus. Mit ihrer Multifunktionalität ist sie als innovative Infrastrukturlösung für Städte und Gemeinden mit dem ersten Preis beim „Digital Leader Award“ ausgezeichnet worden. Interessenten gibt es auch international – einige Exemplare wurden inzwischen sogar aus Australien geordert.