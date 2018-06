Integrative Freizeit widmet sich dem Thema Wald

29 Teilnehmer und 16 Betreuer sind bei der integrativen Pfingstfreizeit des Vereins für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit (Fib) nach Thalhausen bei Freising gereist. Das Thema der Freizeit war Wald. So wurde gemeinsam einen Barfußpfad gebaut, aus frisch gepflückten Holunderblüten Küchle und Sirup wurde hergestellt, Teilnehmer und Betreuer spielten abends Waldbingo und hörten Waldgeschichten. Untergebracht waren die zehn- bis 40-jährigen Biberacher Urlauber im Jugendhaus St. Anna in Thalhausen. Von diesem Domizil aus war es nicht weit zum Weltwald Freising, einer seit Jahrzehnten aufgebauten Ansammlung von mehr als 300 Bäumen und Sträuchern aus Nordamerika, Asien und Europa. Ein Besuch in München stand ebenfalls auf dem Programm mit Ausflug zum Zo und zur Aussichtsplattform des Flughafens.

