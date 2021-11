Integrations- und Migrationsarbeit im Fokus

Noch bis zum 1. Dezember finden in Biberach die Interkulturellen Wochen statt. Die Ökumenische Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie lädt in Kooperation mit dem Landratsamt Biberach unter dem Motto „Zukunft gestalten durch gelebte Vielfalt“ am Samstag, 13. November, um 9 Uhr zu einem Fachtag ins Gemeindehaus Dreifaltigkeit, Mittelbergstraße 29, ein. Zudem finden in der Woche vom 15. bis 19. November fünf digitale Workshops statt.

„Zukunft durch gelebte Vielfalt“ steht als Titel über allen Veranstaltungen. Das Hauptreferat am Fachtag hält Carmen Colinas vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften zum Thema „Migration ist ein Familienprojekt – Potenziale, Chancen, Herausforderungen“. In einem anschließenden Workshop werden die Inhalte weiter vertieft.

Mit fünf digitalen Workshops in der darauffolgenden Woche vom 15. bis 19. November, jeweils um 18 Uhr, werden weitere Themen aus der Integrations- und Migrationsarbeit behandelt. Der erste Workshop befasst sich mit der beruflichen Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund. Am Dienstag, 16. November, wird das Thema des Antisemitismus, speziell bei Zuwanderergruppen, behandelt. Der dritte Workshop am Mittwoch beschäftigt sich mit dem Einfluss von Essen und Lebensmitteln auf unser Leben und stellt die Initiative „Über den Tellerrand“ aus Biberach vor. Ausländerrechtliches Fachwissen wird am Donnerstag vermittelt; es geht um die Voraussetzungen zur Erteilung einer Niederlassungserlaubnis in Deutschland. Der letzte Workshop-Tag am Freitag, 19. November, nimmt das Thema EU-Osterweiterung und Arbeitnehmerfreizügigkeit in den Blick. Alle Workshops werden über die Videoplattform Zoom durchgeführt.

Der Fachtag sowie die Workshops sind auch geeignet für Interessierte, die sich vielleicht ehrenamtlich im vielfältigen Bereich der Migrationsarbeit engagieren möchten. Weitere Informationen über ehrenamtliche Betätigungsfelder sowie über den Fachtag und die Workshop-Woche gibt es auf der Internetseite der Ökumenischen Migrationsarbeit unter www.integration-bc.de.