Integration durch Sport

Fußball, Tischtennis oder Basketball: Beim Sportinformationstag am Mittwoch in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle haben rund 280 Schüler aus Biberach und Ummendorf mitgemacht und ganz verschiedene Sportarten ausprobiert. Kinder mit und ohne Migrationshintergrund konnten außerdem das Vereinsleben kennenlernen und sich ganz zwanglos austauschen und kennenlernen.

Die Idee zum Sportinformationstag hatte das Amt für Integration und Flüchtlinge des Landratsamts Biberach. „In unserem Arbeitskreis „Jugendliche und junge Erwachsene“ haben wir Flüchtlinge zu ihrem Freizeitverhalten befragt“, sagt Simone Bleichner, Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises Biberach. „Wir haben herausgefunden, dass diese Menschen sehr gerne Sport machen, dass sie aber bislang noch selten mit dem Vereinsleben in Kontakt gekommen sind.“ Deshalb holte das Landratsamt die Turngemeinde Biberach (TG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), den Württembergischen Landessportbund (WLSB) und die Dollinger-Realschule mit ins Boot. Gemeinsam organisierten und realisierten sie den Tag.

Teilgenommen haben zwei reguläre Klassen der Dollinger-Realschule. Mit dabei waren außerdem Schüler, die eine Vorbereitungsklasse oder eine Klasse zur „Vorqualifizierung Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse“ an einer beruflichen Schule besuchen. Vertreter des Roten Kreuzes zeigten, wie Verletzte versorgt werden und an einem Infostand gab es Informationen über Vereine und deren Sportarten. „Manche Kinder und Jugendliche kommen aus Ländern, in denen es keine Vereine gibt – ihnen wollten wir einen Einblick in unsere Vereinskultur geben“, so Bleichner. „Denn bei uns funktioniert die soziale Integration sehr gut über die Vereine und den Sport.“

Unter der Anleitung von Trainern spielten die Schüler unter anderem gemeinsam Fußball, Basketball, American Football und Tischtennis. „Uns war wichtig, dass sich Schüler mit und ohne Fluchterfahrung austauschen können und gemeinsam Sport machen“, sagt Simone Bleichner. Sport ist für sie ein verbindendes Element, bei dem die Sprache eine untergeordnete Rolle spielt. Für den elfjährigen Tim, der eine reguläre Klasse der Dollinger-Realschule besucht, war es ein schöner Tag. „Wir haben uns gut verstanden und es hat Spaß gemacht, mit den Kindern aus den Vorbereitungsklassen zu spielen“, sagt er.

Der Sportinformationstag fand zum ersten Mal in Biberach statt. Das Landratsamt spielt aber mit dem Gedanken, so einen Tag in Zukunft auch in Riedlingen und Laupheim mit den Vereinen vor Ort umzusetzen.