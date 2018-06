Instrumentalisten zeigen großes Können

Bei einem Konzert in der Stadthalle sind die Preise der Bruno-Frey-Stiftung an begabte junge Instrumentalisten vergeben worden.

Alljährlich, in diesem Jahr zum 25. Mal, wird von der Stiftung des Biberacher Ehrenbürgers Bruno Frey zur Belohnung für herausragendes Talent und Engagement von Musikschülern eine beträchtliche Summe ausgeschüttet. Schüler der Bruno-Frey-Musikschule, die überdurchschnittlich begabt sind und die sich darüber hinaus in besonderer Weise für die Schule und das Biberacher Musikleben engagiert haben, wurden von ihren Lehrern dazu vorgeschlagen. Die von einer Jury bestimmten aktuellen Preisträger stellten sich jetzt vor.

Marla Münch (Klasse Anita Bender) eröffnete mit dem Presto aus der Cemobalo-Sonate e-moll (gespielt auf dem Flügel) von Joseph Haydn, dem Begründer der „Wiener Klassik“. Sie interpretierte klar und transparent. Die Pianistin erhielt einen Bruno-Frey-Förderpreis von 300 Euro.

Der Trompeter Tilman Kuss (Michael Bischof) spielte mit dem Pianisten Julius von Lorentz (Adelheid Boneberg-Mayer) „Toccata, Intermezzo und Capriccio“ von Eberhard Werdin aus dessen erster Sonatine in modern barockem Stil, im Capriccio in beschwingter fanfarenhafter Stimmung (Je 500 Euro Ensemblepreis).

Jule Hofmann (Anita Bender) interpretierte, begleitet von Franziska Wientges, mit der Posaune einen Satz aus der Sonata (Vox Gabrieli) von Stjepan Sulek. Das ausdrucksvolle Werk besticht durch perlende Klavierläufe. Beide Instrumente steigern sich mit virtuos geforderter Klavierstimme zu einem fulminanten Schluss (500 Euro Ensemblepreis).

Bravouröse Läufe

Dann Florian Kreißig (Michael Bischof) auf der Trompete mit dem Allegro aus dem Trompetenkonzert des Mozartschülers Johann Nepomuk Hummel. Kreißig gestaltete melodiös prägnant und mit dominant bravourösen Läufen (800 Euro Solopreis).

Hannah Wientges (Ursula Glöggler-Sproll) entführte mit dem Musettewalzer „Valse à Margaux“ von Richard Gaillano zuerst nach Frankreich, und ebenfalls mit hohen technischen Anforderungen an die rechte Hand folgte das tänzerisch beschwingte „Caramel auction“ von Roman Bazhilin (800 Euro Solopreis).

Daniel Klessinger (Günther Luderer) stellte mit seiner Viola das „Andante e Rondo hungarese“ mit fülligem Ton und seelenvollem lyrischen Thema von Carl Maria von Weber vor, in dem die melodischen und virtuosen Möglichkeiten des Instruments voll zu Geltung kommen. (800 Euro Solopreis).

Der Klarinettist Artur Fornol (Charly Petermann) interpretierte virtuos das vor allem in der Kadenz sehr anspruchsvolle „Solo de concours“ von André Messager mit blitzschnellen Läufen und tonmalenden Trillern (Solopreis 700 Euro).

Debussy bezieht sich bei „Syrinx“ für Flöte solo auf die in Ovids „Metamorphosen“ überlieferte Nymphe Syrinx. Julia Ludwig (Cornelia Bauer) spielte den elegischen Faunsgesang klangfarbenreich und versonnen. Aus Mozarts Flötenkonzert G-Dur, einem Meisterwerk der „Wiener Klassik) interpretierte die Flötistin noch das Allegro maestoso, brachte den kostbaren Klangcharakter des Instruments in seiner reinsten unmittelbarsten Form zum Blühen (Solopreis 700 Euro).

Alle jungen Musiker fesselten mit ihrem hohen technischen und auch gestalterischen Niveau, machten einen hervorragenden Gesamteindruck. Und wie in jedem Jahr ist man überrascht und erfreut, welch interessante musikalische Begabungen sich in der Bruno-Frey-Musikschule entwickeln, und so manche setzen ihre exzellente Ausbildung später mit Musikstudium und entsprechender künstlerischer Berufstätigkeit fort.