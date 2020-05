Inspirierte ein Biberacher Ludwig van Beethoven?

Im Beethoven Jubiläumsjahr 2020 taucht im Zusammenhang mit seiner sechsten Sinfonie F-Dur op. 68 (Pastorale) ab und zu der Name des Biberacher Komponisten Justin Heinrich Knecht auf. Franz Schlegel, Musiker und Knecht-Experte aus Biberach, erläutert im Folgenden die Zusammenhänge.

In den Jahren 1782/83 schuf der Biberacher Justin Heinrich Knecht, rund 14 Jahre vor der Komposition des Schützenfestlieds „Rund um mich her“, die Sinfonie „Le Portrait musical de la Nature“. Knecht unterlegte seinen fünf Sinfonie-Sätzen eine Beschreibung, in deren Mittelpunkt ein heftiges Gewitter tobte. Zwei Jahrzehnte später komponierte der große Ludwig van Beethoven seine Pastoralsinfonie in F-Dur mit einer ähnlichen Satzbeschreibung und natürlich auch mit einem Gewitter. Auffallend ist die programmatische Verwandtschaft der beiden Werke von Knecht und Beethoven.

Zufall? Eher nein. Die programmatische Verwandtschaft lässt sich dadurch erklären, dass Justin Heinrich Knecht seine in Biberach komponierte Sinfonie 1785 im damaligen Verlag Boßler in Speyer im Druck veröffentlichte. Im selben Verlag erschienen zu dieser Zeit von dem jungen Beethoven frühe Klaviersonaten (Kurfürsten-Sonaten) und einige andere kleinere Werke.

Es lässt sich nicht beweisen, doch es ist naheliegend, dass beide die Verlagskataloge interessiert studierten. Beethoven dürfte sich also 23 Jahre später in Wien bei seiner Komposition an das Werk von Knecht erinnert haben. Wie sonst wären die offenkundigen Parallelen in Beethovens Pastoralsinfonie zu erklären?

Der Name Knecht war Ludwig van Beethoven jedenfalls nicht unbekannt, was auch die Knecht’sche Orgelschule in Beethovens Nachlass beweist.