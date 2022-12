Insgesamt 78 Kaufleute werden ins Berufsleben entlassen

In der vergangenen Woche konnten 78 kaufmännische Auszubildende aus 16 Klassen der Gebhard-Müller-Schule (GMS) in Biberach ihren ersten Berufsabschluss in acht Ausbildungsberufen der Branchen Bank, Büromanagement, E-Commerce, Einzelhandel, Großhandel, Industrie, und Sozialversicherung und Verkäufer erwerben. Abteilungsleiter Peter Baur zeigte sich in seiner Begrüßung erfreut, dass alle Schülerinnen und Schüler die Abschlussprüfungen bestanden hatten. Es war die vorletzte Verabschiedung des Abteilungsleiters, der zum Ende des Schuljahres in Pension gehen wird.

Hinzu kamen sieben Gäste, die an der kaufmännischen beruflichen Schule mitgeprüft wurden. 84 Prüflinge wurden von den Pädagoginnen und Pädagogen der Biberacher Kaufmännischen Schule zusätzlich im Teil eins der Abschlussprüfung in den Berufsfeldern Einzelhandel, Bank, E-Commerce, Großhandel und Büromanagement erfolgreich mitgeprüft. Zusätzlich erwarben 22 Schülerinnen und Schüler das KMK-Englisch-Zertifikat.

Nachdem die SMV der Schule in den letzten Tagen das Schulhaus adventlich dekoriert hatte, lag zur Feier gespannte Vorfreude in der Luft. Zur Feierstunde ins Atrium der Gebhard-Müller-Schule hatten die Ausbildungsbetriebe und die Kaufmännische Schule eingeladen. Die schulische Prüfung, wegen des Dezembertermins auch „Winterprüfung“ genannt, ist der schriftliche Teil der Abschlussprüfung des dualen Partners, der von der Schule im Auftrag der Kammern abgenommen wird.

Zur Feierstunde begrüßten die Schul- und Abteilungsleitung der Gebhard-Müller-Schule die Absolventinnen und Absolventen und ihre Gäste, Eltern und Freunde. Der diesjährige Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Markus Meneghini, Ausbildungsleiter bei der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG aus Laupheim, verglich in seiner Festrede eine Berufsausbildung mit einer Seereise. Niemand wisse im Vorfeld, wann Stürme aufziehen oder ob wie geplant der angezielte Hafen erreicht werden könne. Doch nach einer Seereise wisse eine Crew, wie gut sie sich aufeinander verlassen könne. Das Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen und in die eigenen Kompetenzen sei nun gefestigt. Mit dieser Botschaft verabschiedete Meneghini, stellvertretend für alle beteiligten Ausbildungsbetriebe, die frisch gebackenen Kaufleute in ihre berufliche Zukunft. Diese sei in der VUCA-Welt zwar nicht mehr so leicht planbar wie noch vor wenigen Jahren. Aber mit dem Handgepäck ihrer soliden beruflichen Ausbildung müssten die Absolventen auch vor neuen Winden der Mehrdeutigkeit, Komplexität und steten Veränderung keine Furcht haben.

Der Schulleiter der Gebhard-Müller-Schule Thomas Ohlhauser nahm diesen Ball auf und schoss ihn in sein Lieblingsfeld, den Fußball. Er stellte in seiner Ansprache den scheidenden Schülerinnen und Schülern eine interessante Beobachtung. Im Vergleich der aktuellen WM-Mannschaften zeige sich, dass nicht diejenigen Teams mit der meisten Laufleistung ins Viertelfinale kämen. Sondern jene, bei denen ein Rädchen ins andere greife. Hier siege die Qualität, nicht die Quantität. Diese Kompetenz des Ineinandergreifens hätten die jungen Kaufleute in ihren Ausbildungen in guten Betrieben gelernt; ebenso wie eine professionelle Gelassenheit der Lehrkräfte in der Corona-Pandemie. Ohlhauser gab den Absolventen mit, den an der Gebhard-Müller-Schule erlernten Blick für die anderen und das soziale Miteinanders auch auf ihren weiteren beruflichen Wegen zu leben. Denn: „Die entscheidenden Wege werden gemeinsam gegangen.“ Mit einem Dank an seine Kolleginnen und Kollegen, die die Erst- und Zweitprüfungen in 16 Klassen in den letzten Wochen zuverlässig ausgeführt hätten, spielte Ohlhauser den Ball zur Preis- und Lobverleihung an Peter Baur ab.

Mit einem adventlichen Abschluss bei Gebäck und Getränken, gesponsert von der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal, klang die Feierstunde aus. Zuvor waren aber neben den Abschlusszeugnissen noch zwölf Belobigungen, fünf Preise und vier Sonderpreise zu überreichen.