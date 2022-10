Innovatives Biberprojekt an der Dürnach angestrebt

An allen Gewässern im Landkreis Biberach hat sich der Biber angesiedelt. Dies führt zu Landnutzungskonflikten. Für die Eigentümer und Bewirtschafter sind abgenagte Bäume, unterhöhlte Ufer und überflutete Flächen ein großes Ärgernis. Dies trifft auch auf die Dürnach zu, an der zwischen Mittelbuch und Ringschnait mehrere Biber leben.

Nach Angaben aus dem Landratsamt wollen nun die Städte Biberach und Ochsenhausen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Biberach in diesem Gewässerabschnitt für Entlastung sorgen. Den betroffenen Grundstückseigentümern und Landnutzern wurde deshalb an einem Informationsabend ein Modellprojekt vorgestellt, wie es auch schon am Altbach bei Andelfingen (Gemeinde Langenenslingen) und am Tobelbach bei Oberwachingen (Gemeinde Uttenweiler) durchgeführt wurde und wird.

Ziel dieser Projekte sei die - fast vollständige - Auflösung der bestehenden Nutzungskonflikte zwischen Biber und Landwirtschaft, teilt die Behörde mit. Um dies zu erreichen, wird dem Gewässer einerseits mehr Fläche gegeben - die sogenannte Gewässerentwicklungszone. Andererseits wird eine mögliche Vernässung auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Baumaßnahmen beschränkt.

„Mit diesem Projekt erreichen wir eine erhebliche ökologische Aufwertung für die Dürnach und ihre umliegenden Bereiche, werden den Bedürfnissen der Biberpopulation gerecht, erzielen Synergien bei unseren geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen und berücksichtigen die Belange der Landwirtschaft“, sagt Biberachs Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel ergänzt: „Wir hoffen, dass damit künftig Mensch und Tier einträchtig miteinander leben können, ohne dass wir immer wieder aufwändig Schäden beheben müssen.“

Christian Helfert, Leiter des Flurneuordnungsamts sagt dazu: „In allererster Linie kommt es an der Dürnach auf die Grundstückseigentümer aus Ringschnait und Mittelbuch an, die Fläche am Bach abgegeben müssen.“ Im Rahmen einer räumlich begrenzten Flurneuordnung sollen sie dafür Ersatzflächen erhalten. Die Ortsvorsteher von Ringschnait und Mittelbuch, Walter Boscher und Karl Wohnhas, sind sich einig: „Wir sehen in diesem Projekt große Chancen für alle Beteiligten.“.