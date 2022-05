Innovationswettbewerb des Landes für mehr Ressourceneffizienz

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium startet den Innovationswettbewerb „Klimaneutrale Produktion mittels Industrie 4.0-Lösungen“, der ein Fördervolumen von insgesamt 10 Millionen Euro umfasst. Das teilt CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger aus dem Wahlkreis Biberach, der auch Mitglied des Wirtschaftsausschusses ist, in einer Pressemitteilung mit.

„Effiziente Produktion sowie Klima- und Umweltschutz schließen sich nicht grundsätzlich aus, diese müssen vielmehr zusammengedacht werden“, sagt er. „Digital unterstütze und automatisierte Produktionsprozesse ermöglichen es den Betrieben, noch effizienter zu sein, indem Ressourcen, Material und Energie eingespart werden können. Das stärkt nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern verringert auch entstehenden Abfall und Treibhausgase. Unser Landkreis Biberach ist Heimat zahlreicher verarbeitender Betriebe, die mutig und innovativ in die Zukunft gehen. Den digitalen Fortschritt für sich zielführend zu nutzen, ist für die kleinen und mittleren Unternehmen jedoch oft eine große Herausforderung. Hier setzt der Wettbewerb des Landes an und bietet Unterstützung. Daher ermuntere ich die verarbeitenden Betriebe in unserer Region, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und die Chance zu nutzen, sich zukunftsfest aufzustellen.“

Eine bessere Ressourceneffizienz könne beispielsweise durch die Verringerung des Energieverbrauchs, des Materialeinsatzes und mittels einer sinnvollen Abstimmung von Wärmequellen erreicht werden. Es können sowohl einzelbetriebliche Vorhaben als auch Konsortialvorhaben von mehreren Unternehmen gefördert werden. Einzelbetriebe können maximal 250 000 Euro an Fördermitteln erhalten, Konsortialvorhaben bis zu 500 000 Euro.

Die Projekte können frühestens zum 1. August starten und haben eine maximale Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023. Ende der Antragsfrist mit allen benötigten Unterlagen ist der 10. Juni.