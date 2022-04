Inka Meyer geht im Komödienhaus „Zurück in die Zugluft“

Mit ihrem Programm „Zurück in die Zugluft – Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ gastiert Kabarettistin Inka Meyer am Samstag, 30. April, ab 19 Uhr im Komödienhaus in Biberach.

Der Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. 60 Prozent aller Menschen reden mit ihrem PC, wobei 90 Prozent persönliche Beleidigungen sind und 20 Prozent in Handgreiflichkeiten enden. Was haben Bill Gates und Karl Marx gemeinsam? Beide sind Erfinder von Systemen, die gut gedacht waren, aber die Menschen in tiefste Verzweiflung gestürzt haben. „Indianerin und Fährtenleserin“ Inka Meyer gräbt im Komödienhaus das humoristische Kriegsbeil aus.

Um pandemiebedingte Unterbrechungen des Kulturbetriebs zu vermeiden, empfiehlt das städtische Kulturamt allen Besucherinnen und Besuchern das freiwillige Tragen einer medizinischen Maske. Eintrittskarten gibt es beim Kartenservice im Rathaus, Marktplatz 7/1, in Biberach. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29555777) möglich.