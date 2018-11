Infoveranstaltung rund um das Thema „Schlüssellochchirurgie“

Im Oktober eröffnete das Biberacher Sana-Klinikum das interdisziplinäre Zentrum für Minimalinvasive Chirurgie, in dem die chirurgischen Kompetenzen von drei Fachbereichen gebündelt sind. Die verantwortlichen Chefärzte laden nun am Samstag, 24. November, ab 9 Uhr zum Kennenlernvormittag mit verschiedenen Fachvorträgen in den Sitzungssaal des Biberacher Rathauses ein.

Minimalinvasive Operationsverfahren gelten in vielen Bereichen als erste Wahl; längst werden selbst komplexe Eingriffe schonend durchs „Schlüsselloch“ durchgeführt. Die Gründe liegen auf der Hand: Weniger Schmerzen, kaum sichtbare Narben, kurze Rekonvaleszenzzeiten und damit ein insgesamt kürzerer Klinikaufenthalt sprechen für sich. Bei Sana haben sich die Frauenklinik, die Urologie und die Allgemein- und Viszeralchirurgie dazu entschlossen, ihre Kompetenzen in diesem Bereich in Form eines interdisziplinären Zentrums für Minimalinvasive Chirurgie (MIC-Zentrum) zu bündeln. Die Anwendungsgebiete im MIC-Zentrum reichen von Krebserkrankungen des Darms, Gallenblasenentfernungen oder Eingriffen gegen Sodbrennen über radikale Prostataentfernungen (EERPE) und Harninkontinenzoperationen bis zu Hysterektomien der Gebärmutter, Therapien bei unerfülltem Kinderwunsch oder Eingriffen bei Endometriose. Im ersten Quartal 2019 sollen niedergelassene Kollegen die Möglichkeit haben, Zugang zu Bildern und Videoaufnahmen ihrer Patienten zu erhalten und so begleitend zum OP-Bericht die Operationen im MIC-Zentrum digital nachvollziehen können.

Am Samstag beleuchten die Ärzte verschiedene Aspekte der Minimalinvasiven Chirurgie und stellen das Leistungsspektrum des Biberacher MIC-Zentrums vor. Alle Vorträge werden zweimal gehalten und können auch einzeln besucht werden. Der erste Vortragsblock à vier Vorträge startet um 9, der zweite um 11 Uhr. Nach den Vortragsblöcken bleibt genügend Zeit für Fragen an die Referenten sowie den Austausch untereinander. Darüber hinaus erwartet Interessierte eine Livedemonstration zur Minimalinvasiven Chirurgie mit der Option, das OP-Verfahren einmal selbst am sogenannten Pelvitrainer zu testen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.