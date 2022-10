Infoveranstaltung für Angehörige psychisch kranker Menschen

An Angehörige psychisch kranker Menschen richtet sich eine Informationsveranstaltung am Freitag 21. Oktober, 18 Uhr, im Zentrum für Psychiatrie in Biberach. Bei dieser Veranstaltung wird das Thema Selbsthilfe näher beleuchtet sowie die Psychoedukative Gruppe des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg vorgestellt.

Der Abend wird durch einen Impulsvortrag von Gabriele Glocker, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, eröffnet. Gabriele Glocker berichtet über die Chancen, die Selbsthilfegruppen bieten.

Im Anschluss stellen Kerstin Lüchinger und Regina Heller die Psychoedukative Angehörigengruppe des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg vor. In der psychoedukativen Angehörigengruppe informieren Expertinnen und Experten über mögliche Ursachen psychischer Erkrankungen, die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen, Medikamente, Prognose und über soziale Aspekte. Zusätzlich haben Angehörige die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen.