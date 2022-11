Infoveranstaltung am Bischof-Sproll-Bildzungszentrum für künftige Schulanfänger

Die Grundschule des Bischof-Sproll-Bildungszentrums in Rißegg lädt Eltern künftiger Schulanfänger zu einer Informationsveranstaltung am Freitag, 13. Januar, 14.30 Uhr, in die alte Aula des Bildungszentrums ein. Bei der Veranstaltung gibt es Informationen über den Marchtaler Plan, das pädagogische Konzept, die verlässliche Grundschule, das Betreuungs- und Hortangebot sowie das Aufnahmeverfahren. Zudem besteht die Möglichkeit, ins Gespräch mit den Pädagogen zu kommen und die Atmosphäre der Grundschule mitzuerleben.

In den Zeiträumen vom 28. November bis 8. Dezember sowie vom 16. Januar bis 25. Januar können die Kinder für das Schulejahr 2023/24 persönlich angemeldet werden. Zur Anmeldung, bei der ein Kennenlerngespräch zwischen Eltern, Kind und Schulleitung stattfindet, wird gebeten, ab sofort einen Termin mit dem Schulsekretariat unter 07351 / 3412-19 zu vereinbaren. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.bsbz.de.