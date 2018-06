Infotruck gibt Einblick in Berufe

Der große Infotruck der Metall- und Elektroindustrie macht von kommenden Freitag an in Biberach Station. Am Freitag, 2. Februar, steht er im Rahmen der Ausbildungsmesse future4you vor der Gigelberghalle in Biberach. Von Dienstag, 6. Februar, bis Donnerstag, 8. Februar, ist der Truck am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) in Rißegg. Schüler können sich in dem auf zwei Etagen ausfahrbaren Truck über die Ausbildungsberufe der Metall- und Elektroindustrie informieren. Multimedia-Anwendungen laden auf eine virtuelle Reise durch die Metall- und Elektroindustrie ein. Die Schüler haben die Möglichkeit, virtuell am Produktionsprozess eines Autos mitzuwirken und typische Aufgabenstellungen verschiedener Berufe zu lösen.