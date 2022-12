Infotag für Grundschüler an beiden Biberacher Gymnasien

Bei einem Infotag im Februar stellen sich die Biberacher Gymnasium künftigen Schülern und deren Eltern vor. Der Infotag im Wielandgymnasium ist am Samstag, 4. Februar, 9 bis 13 Uhr, der des Pestalozzigymnasiums folgt eine Woche später am Samstag, 11. Februar, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr. Auftakt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jeweils um 9 Uhr in der entsprechenden Aula. Die Eltern stehen vor dem Wechsel in eine weiterführende Schule vor einer wichtigen Entscheidung: Welche Schule soll das Kind besuchen? Es sei wichtig, ein Kind gemäß seiner Begabung zu fördern, heißt es in der Ankündigung der Gymnasien zum Infotag. Zum Unterricht kommt an den beiden Biberacher Gymnasien ein freiwilliger Ergänzungsbereich, der interessierten Schülern eine große AG-Vielfalt und ein großes Förderangebot macht. Eltern haben zudem die Wahl, eine Hausaufgabenbetreuung nach Wunsch ergänzend zu buchen. An den Informationstagen erhalten Eltern und Kinder Einblicke in die Schulen und machen sich ein Bild von den Angeboten. Nach den Vorstellungen besteht die Möglichkeit, in der Mensa zu essen.

Anmeldetermine für die Schulen sind dann am Mittwoch, 8. März, und Donnerstag, 9. März, jeweils 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Sekretariat des gewählten Gymnasiums.

Pestalozzi-Gymnasium Biberach, Breslaustraße 8, Telefon: 07351/51198, Telefax: 07351/51518, Mail: info@pg-biberach.de.

Wieland-Gymnasium Biberach, Adenauerallee 1–3, Telefon: 07351/51392, Telefax 07351/51394, Mail: ralph.lange@wieland-gymnasium.de.