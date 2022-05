Infotag für Abiturienten und Jobmesse

Die schriftlichen Abiturprüfungen sind geschafft, bis zu den mündlichen Tests sind es noch einige Wochen. Doch kaum ist die eine große Hürde genommen, folgt die Frage nach dem nächsten Schritt. Die Hochschule Biberach (HBC) will bei der Wahl des richtigen Studiengangs unterstützen und öffnet deshalb am Mittwoch, 18. Mai, ihre Türen zum Studieninformationstag. Ab 14 Uhr stellen sich die Studiengänge und Einrichtungen der HBC vor. Es gibt Schnuppervorlesungen, Führungen durch die Labore und den Zeichensaal sowie natürlich die ausführliche Möglichkeit, Fragen rund um das Studium und die verschiedenen Studienmodelle zu stellen. Das Programm kann auf der Homepage der Hochschule eingesehen werden.

Knapp zwei Wochen später, am Dienstag, 31. Mai, folgt dann ab 11 Uhr die HBC.jobmesse, zu der neben den Studierenden auch alle anderen Interessierten an die Hochschule eingeladen sind. Rund 80 Unternehmen stellen dabei Ihre Angebote vor – von Festanstellung über Praktika bis hin zur Projektarbeit. Es gibt genug Zeit für ausführliche Gespräche und ein erstes Kennenlernen des möglichen neuen Arbeitgebers. Alle teilnehmenden Unternehmen sowie den Standplan zur besseren Orientierung werden zeitnah auf der Homepage der HBC (www.hochschule-biberach.de) veröffentlich. Nach der digitalen Messe im vergangenen Jahr freut sich die Hochschule, die Veranstaltung wieder in Präsenz durchführen zu können.