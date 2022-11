Infoabend zum Thema Adipositas am 8. Dezember

Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die immer noch häufig unterschätzt und deshalb nur unzureichend behandelt wird. Die Ursachen für ein starkes Übergewicht können dabei ganz unterschiedlicher Natur sein: Neben ungünstigen Ess- und Bewegungsgewohnheiten können auch der Stoffwechsel, die Einnahme bestimmter Medikamente sowie eine genetische Veranlagung Gründe für eine hohe Fettleibigkeit darstellen. Das Team des Adipositaszentrums um Zentrumsleiter Dr. Thomas Schmidt bietet am Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, einen Infoabend im Biberacher Sana-Klinikum ein. Dabei werden unter anderem das multimodale Therapiekonzept sowie die operativen Behandlungsmethoden vorgestellt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind bis zum Vortag der Veranstaltung telefonisch unter 07351 / 55-9820 oder per Mail anr slb-fortbildung@sana.de möglich. Auch besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, sich nach dem Vortrag mit Fragen direkt an die Experten zu wenden. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der im Klinikum geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt. Dies beinhaltet das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske sowie den Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltests. Teilnehmer erhalten dafür im Biberacher Testzentrum auf dem Klinikvorplatz von 6 bis 17 Uhr einen kostenfreien Schnelltest. Dazu ist die Teilnahme an der Veranstaltung als Testgrund anzugeben.