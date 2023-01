Infoabend für Schiri-Neulingskurs

Ein Neulingskurs für Fußball-Schiedsrichter startet am 22. Januar. Zuvor veranstaltet die Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß am kommenden Montag, 16. Januar, im Sportheim der TSG Maselheim-Sulmingen noch einen unverbindlichen Infoabend für Interessierte. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Beim Infoabend werden laut Mitteilung Inhalte und Anforderungen des Neulingskurses sowie Grundsätzliches zum Amt des Schiedsrichters vorgestellt und Fragen der Teilnehmer. Wer Schiedsrichter werden will, muss mindestens 14 Jahre alt sein, jüngere Interessenten ab zwölf Jahren können mit einer Ausnahmegenehmigung ebenfalls teilnehmen. In neun Lehreinheiten, die in Präsenz und online abgehalten werden, werden die Teilnehmer des Neulingskurses über das Schiedsrichterwesen im Württembergischen Fußball-Verband (WFV) sowie die Vorteile und Herausforderungen Unparteiischer zu sein, aufgeklärt. Ziel des Kurses ist es nach SRG-Angaben, dass die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen des Regelwerks kennenlernen und so die Sicherheit bekommen, ohne Regelverstöße Spiele zu leiten. Mittels Praxiseinheiten soll der Einstieg in das Leiten der Spiele vereinfacht werden. In betreuten Partien kann der Schiri-Neuling dann seine praktischen Fähigkeiten und das Erlernte auf dem Spielfeld umzusetzen.