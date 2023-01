Info für künftige Fünftklässer am BSBZ

Das Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) in Biberach-Rißegg lädt am Donnerstag 19. Januar, zu einem etwa einstündigen virtuellen Infoabend ein. Dort stellen sich die drei Schularten Werkrealschule (18 Uhr), Realschule (19 Uhr) und Gymnasium (18 Uhr), in getrennten Videokonferenzen vor. Die Schülersprecher und die Schulleitung stehen außerdem Rede und Antwort und berichten über die Schule und das pädagogische Konzept. Die Zugangsdaten für die jeweiligen Videokonferenzen finden sich auf der Homepage www.bsbz.de.

Am Freitag, 10. Februar, findet um 14.30 Uhr der Info-Nachmittag für die zukünftigen fünften Klassen aller Schularten statt. Gemeinsamer Beginn erfolgt in der neuen Aula des BSBZ.

Ab sofort besteht die Gelegenheit zur Vereinbarung eines Anmeldegesprächs mit den Schulleitungen. Eine telefonische Terminvereinbarung für die Zeiträume von Montag 06. Februar bis Freitag 17. Februar ist über die jeweiligen Schulsekretariate möglich. Werkrealschule: Telefon 07351/341219; Realschule: Telefon 07351/341218; Gymnasium Telefon 07351/3412244.