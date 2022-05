Info-Abende der Notfallseelsorge

Wenn im Landkreis Bedarf an Unterstützung durch die Notfallseelsorge besteht, erfolgt ein Alarm über Meldeempfänger und jeder Diensthabende weiß: „Jetzt bin ich gefragt.“ Telefonisch holt sich dieser unmittelbar danach seinen Einsatzauftrag bei der Integrierten Leitstelle ab. Dieser lautet dann vielleicht: „Überbringung einer Todesnachricht zusammen mit der Polizei.“

Nach ein paar Minuten ist der Diensthabende startklar und fährt los zum verabredeten Treffpunkt oder Einsatzort … So oder in ähnlicher Weise beginnen die Einsätze der Notfallseelsorge, die als Psychosoziale Akuthilfe Menschen in den ersten Stunden von Notfall- und Krisensituationen begleitet. Um allen Interessierten die Aufgaben und das Arbeiten vorzustellen, sowie Menschen für die Ausbildung und Mitarbeit zu begeistern, veranstaltet die Notfallseelsorge zwei Informations-Abend.

Diese finden statt am Montag, 30. Mai, um 19 Uhr als Online-Format über Webex und am Dienstag, 31. Mai, um 19 Uhr im Alfons-Auer-Haus in der Kolpingstraße 43 in Biberach. Wie die Organisatoren ankündigen, gibt es dort praxisnah einen Einblick in die Arbeit, Raum für alle Fragen und den Austausch mit erfahrenen Mitarbeitenden, sowie Auszubildenden. Anmeldungen für die beiden Abende sind bis zum 29. Mai per E-Mail über NotfallseelsorgeBC@drs.de möglich. Weitere Auskünfte gibt es bei der Leiterin der Notfallseelsorge, Iris Espenlaub unter der Telefonnummer 07352 / 922 39 97 oder auf der Website https://notfallseelsorge-bc.de.