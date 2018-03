Indians siegen locker mit 12:1

Der ECDC Memmingen hat auch das dritte Spiel der Play-off-Serie gegen den ESC Geretsried gewonnen. Die Indians besiegten die Gäste vor 1458 Zuschauern deutlich mit 12:1 (6:0/3:0/3:1). Nun können die Memminger am Sonntagabend, 4. März, unter freiem Himmel in Geretsried mit einem weiteren Sieg den Klassenerhalt klarmachen und ins Halbfinale einziehen. Wie die Gastgeber auf ihrer Homepage mitteilen, verschiebt sich der Spielbeginn wegen der Witterung um eine Stunde auf 19 Uhr.

Mit zwei deutlichen Siegen im Rücken starteten die Memminger in die dritte Partie gegen den Bayernligisten Geretsried. Bereits mit den ersten Minuten wurde klar, wohin die Reise gehen wird. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gäste, der erste Treffer fiel dann in der sechsten Spielminute, als Patrik Beck in Überzahl einschieben konnte. Dann ging es Schlag auf Schlag: Die dritte Sturmformation belohnte sich für ihre harte Arbeit und baute den Vorsprung in Person von Timo Schirrmacher und Gregor Kubail auf 3:0 aus. Doch damit war der Torhunger im ersten Abschnitt noch immer nicht gestillt. Sven Schirrmacher, Antti Miettinen und Lubor Pokovic kurz vor der Sirene sorgten für ein rekordverdächtiges 6:0 nach 20 Minuten.

Im zweiten Abschnitt dann sofort der nächste Treffer für die Indians, die durch Dominik Piskor erhöhten. Nachdem die Partie etwas an Schwung verloren hatte, sorgte Daniel Huhn nach Vorlagen von Kirils Galoha für zwei weitere Highlights, als er, nur wenige Minuten nacheinander, zwei fast identische Unterzahltreffer erzielte und das Ergebnis auf 9:0 schraubte.

Die Gäste kamen in der 46. Minute zum Ehrentreffer und konnten Florian Neumann, der im letzten Drittel Joey Vollmer vertrat, überwinden. Zweistellig wurde es dann in der 48. Minute, erneut hatte Pokovic zugeschlagen. Anton Barrein und Daniel Huhn mit seinem dritten Treffer des Abends setzten die Schlusspunkte unter eine torreiche Partie.

Ein mögliches fünftes Spiel würde am kommenden Freitag am Hühnerberg ausgetragen werden. Plätze für den Fanbus am Sonntag sind unter Tel +49160 7856269 noch verfügbar.

Tore: 1:0 (6.) Beck (Stotz, Piskor, 5-4), 2:0 (9.) T. Schirrmacher (Kubail, Pfalzer), 3:0 (11.) Kubail (Timo Schirrmacher, Pfalzer), 4:0 (14.) Sven Schirrmacher (Galoha, Jainz; 5-3), 5:0 (17.) Miettinen (Huhn, Galoha), 6:0 (20.) Pokovic (Beck, Rinke-Leitans; 5-4), 7:0 (21.) Piskor (Beck, Rinke-Leitans), 8:0 (33.) Huhn (Galoha; 4-5), 9:0 (37.) Huhn (Galoha; 4-5), 9:1 (46.) Meierl (Rizzo, Wiedenbauer), 10:1 (48.) Pokovic (Beck), 11:1 (56.) Barrein (Timo Schirrmacher, Kouba), 12:1 (58.) Huhn (Galoha, Miettinen).

Strafminuten: Memmingen 8 + 10 (Jainz) - Geretsried 14 + 10 (Merl)