In Schlangenlinien durch Biberach unterwegs

Nicht mehr fahrtauglich gewesen ist ein Radfahrer am Sonntag in Biberach. Gegen 22.15 Uhr sah eine Polizeistreife den 32-jährigen Radler in der Bleicherstraße. Er fuhr in starken Schlangenlinien und telefonierte während der Fahrt, heißt es im Bericht der Polizei. Zunächst flüchtete der Radler. Von den Polizisten konnte er jedoch eingeholt und gestoppt werden. Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. Er musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Nutzung seines Mobiltelefons während der Fahrt zu, heißt es im Bericht abschließend.