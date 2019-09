In Gedenken an die Heimatvertriebenen

Am Ehrenmal für Heimatvertriebene ist am Samstag eine bunt gemischte Gruppe auf der Schillerhöhe in Biberach zusammengekommen, um der Vertriebenen zu gedenken. Unter den Ehrengästen, die Kreisvorsitzender Richard Holzberger begrüßte, waren unter anderem Erster Bürgermeister Ralf Miller, Hermann Kienle, stellvertretender Sozialdezernent des Landkreises, und Bundestagsabgeordneter Josef Rief. Begleitet von Liedern des Frauenchores der Deutschen aus Russland legten zwei Mitglieder der schlesischen Landsmannschaft einen Kranz zum Gedenken nieder.

Alle Grußworte befassten sich mit dem Thema der Veranstaltung „Menschenrechte und Verständigung“, und betonten vor allem deren Rolle für den Frieden. So betonte Ralf Miller, welche Rolle den Vertriebenen bei den Friedensbestrebungen und der Verständigung zukomme. Bereits 1950 seien in der „Charta der deutschenHeimatvertriebenen“ die Weichen gestellt worden. Ein Schritt dabei, sei das Vergeben der Vertreibung grundlegendfür alle weiteren Entwicklungen. Gerade den Generationen der Kriege, die das Fehlen der Menschenrechte erlebt haben, sei deren Durchsetzung zu verdanken. Im Gegensatz zu Europa seien Menschenrechte nicht überall auf der Welt selbstverständlich.

In seinem Grußwort ging Hermann Kienle auf die unterschiedlichen Verständnisebenen des Wortes Heimat ein. Er unterstrich dabei, dass der Begriff nie ausgrenzen dürfe. In seinem Schlussssatz betonte er nochmals, dass Krieg und Gewalt als Konfliktlosung nicht zu akzeptieren seien. Richard Holzberger fokussierte die Rolle der 15 Millionen Vertriebenen in diesen Bemühungen. So auch die Rolle, die sie beim Aufbau der Bundesrepublik spielen und der Entwicklung von Wirtschaft und Städten. Allein in Biberach entstanden dank einiger Vertriebenen die Stadtteile Gaisental und Mittelberg. Später durch den Zuzug von Deutschen aus Russland der Stadtteil Fünf Linden. Insgesamt stellen sie ein Beispiel gelungener Integration dar.

Dies verdeutlichte auch der Frauenchor mit seiner Mischung aus deutschen Volksliedern und russischer Tradition, die zwei Kinder zu einem spontanen Tanz veranlassten. In seine Schlusswort betonte Ehrenvorsitzender Johannes Weissbarth noch einmal die kulturelle Arbeit der Vertriebenenverbände, ehe er mit dem Dank abschloss.