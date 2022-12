In dieser Kita gibt es ausgewogenes Essen

Sie legen Wert auf ausgewogenes Essen nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und unterstützen so eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung der Kinder: Als erste Einrichtung in der Stadt Biberach hatte das Team des Kindergartens St. Michael 2016 die Zertifizierung des Landes Baden-Württemberg „Bewusste Kinderernährung“ (BeKi) erhalten. In diesem Jahr wurde die Kita St. Michael nun zum zweiten Mal für ihr Engagement in der Ernährungsbildung rezertifiziert.

So bestehen unter anderem Kooperationen mit einem Hofladen und dem Besitzer einer Streuobstwiese. Hier lernen die Kinder beispielsweise alles über den Apfel, von der Aussaat im eigenen Pflanztöpfchen über die Ernte bis hin zur Verarbeitung zu frischem Apfelsaft oder leckerem Apfelkuchen. Sie dürfen unter Anleitung selbst Hand anlegen und lernen so schon früh die Vielfalt der Lebensmittel kennen. Begeistert sind die Kinder auch von der Ernte und Verarbeitung der Kräuter und Kürbisse aus dem kindergarteneigenen Hochbeet, das in Eigenarbeit von den Eltern gezimmert wurde. Getreu dem Motto der Einrichtung „Bunt und vielfältig“ erleben die Kinder Freude beim gemeinsamen Essen, lernen neue Lebensmittel, Rituale und Regeln kennen.