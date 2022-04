In der Stadtbücherei liegt Musik in der Luft

Am Donnerstag, 28. April, findet in der Biberacher Stadtbücherei von 15 bis 15.45 Uhr wieder das MINT-Vorlesen statt. In dieser Veranstaltungsreihe werden den Teilnehmenden spielerisch Themen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik näher gebracht. Dieses Mal steht für Kinder zwischen sechs und neun Jahren das Thema „Musik und Akustik“ im Mittelpunkt. Zunächst schwingt Maestro Maus aus dem Bilderbuch „Eine wilde Symphonie“ von Dan Brown den Taktstock und stellt alle seine musikalischen Freunde vor. Danach gibt es bei einem altersgerechten Wissens-Clip Informationen rund um das Thema Orchester, und zum Abschluss basteln die Teilnehmenden einen Regenmacher zum mit nach Hause nehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Telefon 07351 / 5 14 98 ist erforderlich.