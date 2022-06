In der Evangelischen KiTa Talfeld zieht der Biber ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den letzten Wochen setzten sich die Kinder der evangelischen. Kita Talfeld mit dem Tier „der Biber“ auseinander. Wie sieht ein Biber aus, wo und wie lebt ein Biber, für was benötigt der Biber einen Bau, was hat der Biber mit Biberach zu tun. All diese spannenden Themen wurden mit großem Interesse in der KiTa erarbeitet. Zum Abschluss dieses spannenden Projektes, durften die Kinder einen Holzbiber kreativ gestalten. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Natürlich entstand bei den Kindern der evangelischen Kita Talfeld auch der ein oder andere „Blau-Gelbe Biber“. Es waren alle Biberacher Kindergärten und Grundschulen aufgerufen Holzbiber bunt zu gestalten. In den kommenden Monaten werden circa 800 bunte Holzbiber in ganz Biberach zusehen sein, diese sollen die Wartezeit auf die Heimattage 2023 etwas verkürzen.