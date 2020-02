In der DDR verbotene Filme

Die Volkshochschule Biberach präsentiert in Kooperation mit dem Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg Filme, die in der DDR verboten waren. Als letzter Beitrag wird am Sonntag, 16. Februar, von 18 Uhr an in der VHS „Hände hoch oder ich schieße“ gezeigt. Die 1965/66 gedrehte Komödie wurde mit Aufführungsverbot belegt, der DEFA-Film kam nie in die DDR-Kinos.

In der Gangsterkomödie verzweifelt Holms, ein hoch motivierter Volkspolizist, an seinem verbrecherlosen idyllischen Dorf. Sein Freund, der Ex-Ganove Pinkas, versucht dem gelangweilten Kriminalinspektor mit anderen Mitteln zu helfen. Er verschafft ihm den Fall seines Lebens.