In der Bücherei auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen

Die Biberacher Stadtbücherei zeigt aktuell in einer Ausstellung im Obergeschoss zahlreiche Medien rund um das Thema Weihnachten. Auch Medien für die Vorweihnachtszeit zu den Themen Advent, Laternen basteln, St. Martin, Nikolaus und Krippenbau stehen mit auf dem Ausstellungspodest.

Groß und Klein dürfen sich auf ein reichhaltiges Angebot an Büchern und audiovisuellen Medien für jedes Alter freuen, heißt es in einer Vorschau der Stadtbücherei. Egal ob man einen Adventskalender basteln möchte, neue Rezepte für Weihnachtsplätzchen oder stimmungsvolle Geschichten zum Vorlesen für die langen Abende der Vorweihnachtszeit sucht – in der Ausstellung ist für jeden etwas dabei. Für den Hörgenuss gibt es CDs mit Texten für die Weihnachtszeit und festlicher Musik für Erwachsene. Auch Hörbücher, beispielsweise die legendäre Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, stehen bereit. Alle Medien können direkt vom Ausstellungspodest weg ausgeliehen werden.