In Biberachs Geschichte eintauchen

„Sein & Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ lautet das Motto des europaweiten „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 12. September. Tourismus Biberach lädt ein, „Sein & Schein“ in Biberach zu entdecken. Alle Eintritte und Führungen, die im Rahmen der Veranstaltung stattfinden, sind kostenfrei. Anmeldungen für die Führungen sind bis Freitag, 10. September, erforderlich.

Was ist echt und was ist Illusion, was neu interpretiert oder idealisiert? Fragen, die wir uns nicht nur in unserem alltäglichen Leben, sondern auch in der Baukunst stellen können. Antworten darauf finden sich im Programm am Denkmaltag.

Ein Paradebeispiel für architektonische Illusion in Biberach ist die barockisierte Stadtpfarrkirche, ursprünglich im gotischen Stil erbaut. Auch hinter so manchen Häuserfassaden verbergen sich Geschichten, die nur darauf warten, am Tag des offenen Denkmals erzählt zu werden. Der Fokus liegt dieses Jahr auf Stadtführungen, aber auch einige Denkmale öffnen natürlich ihre Türen für Besucher.

Gebäudeführungen

Stadtpfarrkirche St. Martin: Führung um 13.30 Uhr mit Stadtführer Bernd Otto: „Gotisch sein, barocker Schein – eine gotische Basilika, barockisiert“; um 15 Uhr mit Pfarrer Ulrich Heinzelmann: „Mehr Schein als Sein? Konfessionelle Stil- und Bilderwelten in der Stadtpfarrkirche St. Martin“. Treffpunkt für beide Führungen am Hauptportal der Kirche.

Braith-Grundschule: Baustellenführungen um 10 und 12 Uhr durch Architekt Florian Scheytt. Es handelt sich um eine Baustellenführung, deshalb festes Schuhwerk anziehen. Treffpunkt ist vor der Braith-Schule, Schulstraße 15.

Salzstadel: „Sein und Schein in der Denkmalpflege – die Sanierung des Salzstadels“; Führungen um 11 und 12 Uhr mit dem Bausachverständigen Christoph Haug. Treffpunkt ist vor dem Eingang zu Osiander. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss des Salzstadels wurden zu Gewerbeflächen unter Erhalt der ursprünglichen offenen Hallenstruktur umgebaut, dabei wurde die Originalsubstanz sichtbar eingesetzt, insbesondere im Stützensystem.

Hugo-Häring-Haus: Der Architekt Hugo Häring, 1882 in Biberach geboren, war in den 1920er-Jahren einer der bedeutendsten Vertreter der Moderne. Das Wohnhaus von 1950 ist ein Spätwerk von Architekt Hugo Häring und eingetragenes Kulturdenkmal der Moderne; geöffnet von 14.30 bis 16.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen im Garten. Um 15 Uhr gibt es eine Führung mit Siegfried Kopf-Jasinski.

Stadtführungen

„Fachwerk unter Putz – Schein und Wirklichkeit der Konstruktion“:: Stadtführer Bernd Otto erläutert ab 11 Uhr, was sich eigentlich unter so mancher Fassade und Putzschicht in der Altstadt versteckt. Treffpunkt ist im Spitalhof, Museum Biberach.

„Auf den Spuren von Johann Melchior Dinglinger“: Stadtführerin Edeltraud Garlin bietet ab 11 Uhr eine Führung rund um das Leben und Wirken des Hofjuweliers Dinglinger. Treffpunkt ist im Spitalhof, Museum Biberach.

„Rund um den Holzmarkt“: Ab 12 Uhr erzählt Stadtführerin Karin Ilg, wer am Holzmarkt wohnte. Was spiegeln die Häuser über ihre Erbauer wider? Treffpunkt ist die Infotafel an der Stadthalle.

„Sein und Schein – die Waldseer Vorstadt“:Die Lust an der Illusion – während des Barocks annähernd perfektioniert – daran hat auch der Historismus große Freude. Das zeigen die Häuserfassaden der Waldseer Vorstadt, die Stadtführerin Biljana Wieland ab 13 Uhr erläutert. Treffpunkt ist im Innenhof Sennhofareal/„Klösterle“.

„Vom Patrizierhof zum Geschäftshaus – Wandel zweier Gebäude in der Schadenhofstraße“: Die Stadtführung mit Gisela Raunecker ab 14 Uhr klärt über die zwei Repräsentationsgebäude der reichsten Biberacher Patrizierfamilien in der Schadenhofstraße und die Geschichte der beiden Adelshöfe und ihrer Erbauer und Besitzer auf. Treffpunkt ist am Bronze-Stadtmodell in der Schadenhofstraße.

„Sein und Schein am Marktplatz“: Ab 15 Uhr erzählt Stadtführer Markus Pflug, welche Geschichten hinter den prächtigen Bürgerhäusern stecken, die den Marktplatz säumen. Treffpunkt ist am Marktbrunnen.

Die Stadtführungen haben eine Dauer von 30 Minuten bis zu einer Stunde.

Weitere Aktionen

Wieland-Gartenhaus: Das Wieland-Museum, untergebracht im ehemaligen Gartenhaus Wielands, bietet Gelegenheit, sich auf Wielands Spuren zu begeben. Die Wieland-Literatour ist eine interaktive Stadt- und Parkrallye, die 2019 von Studierenden der Universität Konstanz erarbeitet wurde. Informationen unter www.wieland-museum.de.

Familienzentrum: Gartencafé, Mitmachangebote für Kinder wie Spinnen und Weben (bei gutem Wetter), kurze Führungen durch das Haus und eine Geburtstagsaktion zum 30-jährigen Bestehen des Familienzentrums. Geöffnet von 11 bis 16 Uhr.

Parcours „Heute – Gestern“, Stadtforum Biberach: Das Stadtforum Biberach stellt Riesenbilderrahmen in der Altstadt auf. Der Blick wird an neun Stationen auf ein bestimmtes Gebäude oder ein Ensemble gelenkt, daneben laden Ansichten der Vorgängerbauten zum Vergleich ein. Was passt in das Erscheinungsbild der Stadt? Endpunkt des Parcours ist die Station an der Ulmer-Tor-Straße (Ecke Bürgerturmstraße/Pfluggasse). Hier gibt es auch einen Stand, an dem man einen kleinen Imbiss zu sich nehmen und diskutieren kann. Pläne für den Parcours liegen aus.