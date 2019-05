In Biberach wird’s pink

Das Motto „Stadt Land Lust – Schaustelle Juks“ der Jugendkunstschule Biberach geht in die nächste Runde. Das gesamtstädtische Jahresprojekt der Juks beschäftigt sich mit dem Lebensraum der Bürger. Es geht darum, die Stadt als Gestaltungsraum zu nutzen. Im Juni wird’s in Biberach zum Beispiel richtig pink – und ab Oktober gibt’s ein komplett umgestaltetes Bahnhofsareal zu sehen. „Wir wollen die Stadt mit den Kindern und Jugendlichen gestalten“, sagt Susanne Maier, Leiterin der Jugendkunstschule. „Wir wollen mit unseren Aktionen etwas bewegen und Impulse setzen.“

Die nächste Aktion ist am Freitag, 31. Mai, geplant. Von 18 bis 21 Uhr sollen die ehemaligen Räume des Buchladens Osiander in der Bürgerturmstraße bespielt und umgestaltet werden. „Es ist einfach spannend, was man in so einem Raum alles machen kann“, sagt Susanne Maier. „Jeder kann kommen, sich das anschauen, mitmachen und die Räume neu erfahren.“ Am Donnerstag, 27. Juni, ebenfalls von 18 bis 21 Uhr geht’s dann in der Bürgerturmstraße weiter. „Es ist ein Geschenk in einem leerstehenden Geschäft performen und gestalten zu können“, freut sich die Juks-Leiterin. Die Bruno-Frey-Stiftung habe dies möglich gemacht.

Besonders spannend klingt auch das Projekt, das im Juni beginnt. An verschiedenen Plätzen in der Stadt sollen pinkfarbene Alltagsgegenstände platziert werden. In der Juks stehen zum Beispiel schon eine Badewanne, eine Treppe, ein Rednerpult, ein Stuhl und eine Badehaube bereit. Natürlich alles in pink. „Die Objekte sollen die Menschen einladen, sie zu entdecken, mit ihnen zu spielen“, sagt Maier. Am liebsten hätte sie auch noch Tischtennisplatten, die in pink überzogen sind, und zu einem Eröffnungsspiel auf den Marktplatz einladen.

Unter dem Motto „Stadt Land Lust“ sollen die Kinder und Jugendlichen auch etwas über Demokratie lernen: „Wir wollen gemeinsam Impulse setzen“, so Susanne Maier. „Demokratie ist ebenfalls ein Prozess und wir können im Kleinen unseren Teil dazu beitragen.“

Ein großes Projekt folgt dann ab Oktober und wird sich auch durch das Jahr 2020 ziehen: die Umgestaltung des Bahnhofsareals. Der Warteraum soll alle sechs bis acht Wochen verändert werden, es sind Aktionen am Busbahnhof, an den Gleisen und in der Unterführung geplant. Die Idee kam ursprünglich von der Stadt und auch die Deutsche Bahn hat bereits grünes Licht gegeben.

Auf die Bahnhofsaktionen freut sich Susanne Maier besonders: „Der Warteraum ist ein richtiger Unraum und fast schon ein bisschen gruselig“, sagt Maier. „Da will sich keiner lange aufhalten.“ Deshalb wollen die Juks-Dozenten gemeinsam mit ihren Schülern neue Akzente setzen. „Ich könnte mir gut vorstellen da mit Naturmaterialien zu arbeiten und Bäume und Pflanzen zu installieren“, sagt die Juks-Leiterin. Ihre neueste Idee ist, dass über die Lautsprecheranlage Gedichte und Poesie vorgetragen werden.