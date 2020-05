In Biberach werden weitere 700 Leuchten auf LED umgestellt

Von Deutsche Presse-Agentur und Larissa Schwedes

Die Gastgeberin hat nicht eingekauft. Keinen Sekt kalt gestellt, vielleicht nicht einmal geputzt. Die Tupperparty steigt trotzdem. Getuppert wird allerdings digital, wie so vieles in diesen Zeiten. „Wenn du dir trotzdem einen Sekt gönnen willst, darfst du das tun“, sagt die Kölner Party-Managerin Daniela Sigmund in ihrem Garten zu ihren Gästen. Allerdings spricht sie bloß in eine Kamera, die Gäste werden das in einer WhatsApp-Gruppe zu sehen bekommen.