In Biberach stehen vier neue E-Ladesäule

Wie einige E-Mobilisten bereits bemerkt haben, kann in Biberach an vier neuen E-Ladesäulen Strom getankt werden. Die Ewa Riss, der regionale Energieversorger aus Biberach, hat diese vor Kurzem in Betrieb genommen. Getankt werden kann ganz einfach über die kostenfreie Ladeapp oder mit Hilfe der Ewa-Riss-Ladekarte. Die Ladesäulen sind rund um die Uhr zugänglich und liefern 100 Prozent zertifizierten Ökostrom. „Dies ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Wir als lokaler Energiedienstleister möchten auf diese Weise einen Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität in unserer Region leisten. Die Infrastruktur in Form von Ladesäulen ist dabei ein wichtiger Baustein“, sagt Katja Kägebein, Geschäftsführerin der Ewa Riss. Bei der Auswahl der Standorte wurde darauf geachtet, dass die E-Tankstellen im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. Diese befinden sich im Talfeld, im Hühnerfeld, in der Hochvogelstraße und in Fünf Linden. Jede der Ladesäulen verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von 22 kW, sodass zwei E-Mobilisten ihre Fahrzeuge gleichzeitig mit Ökostrom betanken können. „Wir möchten für Autofahrer einen Anreiz schaffen, auf die E-Mobilität umzusteigen. Denn mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben, können Elektrofahrzeuge einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Entlastung der Innenstädte leisten“, so Reinhard Thanner, der zuständige Vertriebsmanager.