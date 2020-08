In Biberach gibt’s am Samstag Kultur an drei Orten

Nach einem tollen Auftakt am vergangenen Wochenende mit der Stadtkapelle Biberach, der Bruno-Frey-Musikschule und den drei Ensembles JAMP, Sigis Schwaben und Drums & Percussion können sich die Kulturliebhaber auf ein abwechslungsreiches Programm bei „Spaß am Samstag – Kultur an drei Orten“ freuen.

Jeden Samstag in den Sommerferien werden um 10, 11 und 12 Uhr der Schadenhof, der Stadtgarten und der Viehmarktplatz für circa 30 Minuten zur Bühne für Vereine und Hobbykünstler, anschließend wechseln die Künstler den Standort untereinander. Das Programm während der Sommerferien verspricht gute Unterhaltung. Gefördert wird die Veranstaltungsreihe vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Am Samstag, 8. August, treten die Rock’n’Roll-Tanzsportgruppe Rocking Biber sowie die Crazy Allstar Band und die Band Unter Wilden auf. Die Tanzsportgruppe Rocking Biber ist eine Abteilung der TG Biberach, deren Begeisterung dem Rock’n’Roll-Tanzsport gilt – die perfekte Mischung aus Fitness, Kraftsport, flotter Musik und spektakulärer Akrobatik.

Die Biberacher Rocklegenden der Crazy Allstar Band begeistern das Publikum mit einem bunten Mix an Coversongs und animieren zum Tanzen. Unter Wilden heißt die Band um den Ulmer Sänger Simon Kombrink, der seine Texte in deutscher Sprache schreibt. Mit Schlagzeug, Bass und Keyboard sitzt die Band mit ihrem Sound zwischen allen Stilen und Stühlen. Unter Wilden bietet Musik und Texte mit Feinheiten, anspruchsvolle Unterhaltung mit Tiefgang, aber ohne intellektuelle Überfrachtung.

Damit die Abstandsregeln gewahrt bleiben, werden für die Zuschauer 30 Hula-Hoop-Reifen an jedem Standort ausgelegt. Zusätzlich werden die Gruppen von einem Betreuungspersonal begleitet.

„Spaß am Samstag – Kultur an drei Orten“ heißt die neue Reihe, die Hobbykünstlern und Vereinen die Möglichkeit geben soll, nach langer Pause wieder vor Publikum aufzutreten.