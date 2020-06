In Biberach finden wieder Stadtführungen statt

Nach längerer Pause ist es wieder soweit: Es finden wieder Stadtführungen in Biberach statt. Gleich vier Mal in der Woche besteht die Möglichkeit, Biberach bei einer Führung zu entdecken. Die erste davon findet an diesem Samstag, 13. Juni, statt. Aufgrund von Corona gibt es einige Dinge zu beachten.

Momentan können maximal neun Personen an einer Stadtführung teilnehmen. Karten gibt es nur im Vorverkauf an der Tourist-Information im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten. Dafür einfach am Haupteingang des Rathauses klingeln um eingelassen zu werden. Während der Führung wird empfohlen, eine Maske zu tragen und es sollte unbedingt der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen oder Haushalten eingehalten werden.

Tourismus Biberach bietet von Mai bis Oktober jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag spannende Stadtführungen an. Der „Historische Stadtrundgang“ findet mittwochs und samstags statt, Beginn jeweils um 14 Uhr. Freitags um 15 Uhr zeigt die einstündige Führung „Biberacher Impressionen“ die Glanzstücke der Stadt. Jeden Sonntag um 14 Uhr sorgt eine von mehr als 60 Themenführungen für Abwechslung.

Die erste Führung der neuen Saison, ein „Historischer Stadtrundgang“, startet am Samstag, 13. Juni, um 14 Uhr. Am Sonntag, 14. Juni, folgt ein „Historischer Stadtrundgang mit Schwerpunkt Wieland“, ebenfalls um 14 Uhr.