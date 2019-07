In Biberach bekommen Schulabgänger und Auszubildende insgesamt fast 19000 Euro

42 Schüler und Auszubildende haben Ehrungen und Geldpreise als Anerkennung für ihre außergewöhnlichen Leistungen erhalten. Landrat Heiko Schmid zeichnete am Montag die Preisträger aus. Verliehen wurden dabei gleich vier Preise: der Hilde-Frey-Preis, der Preis der Erich-Hoffmeister-Stiftung und der Rosemarie-Weber-Preis. Zudem wurde der Hilde-Frey-Sonderpreis verliehen.

Nicht nur warme Worte

Schmid würdigte in seiner Ansprache die drei Preisstifter Hilde Frey, Rosemarie Weber und Erich Hoffmeister: „Diesen drei Menschen war wichtig, dass Leistung anerkannt wird und zwar nicht nur mit warmen Worten, sondern mit einem ,kleinen’ Startkapital, das die besten Schulabgänger erhalten. Insgesamt schütten wir bei den vier Preisverleihungen heute eine Summe von 18 392,50 Euro aus.“ Für die Ausschüttung des Hilde-Frey-Stadtschulpreises stehen 10 500 Euro zur Verfügung, die auf zehn weiterführende Biberacher Schulen verteilt werden. Der Betrag geht an die jahrgangsbesten Absolventen. 23 Schüler erhalten den Preis für ihre schulischen Leistungen, elf von ihnen mit der Abiturnote 1,0.

Den nach ihr benannten Sonderpreis sah Hilde Frey als Ermunterung an die Jugendlichen, sich ehrenamtlich in Vereinen, kommunalen Gremien. Kirchen und sozialen Einrichtungen zu engagieren, denn nicht nur Noten zählen in unserer Gesellschaft, sondern auch die „Softskills“ wie Teamfähigkeit, Motivation, Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenzen. Die diesjährige Einzelpreisträgerin ist Judith Maria Danielle Riotte vom Wieland-Gymnasium (WG). Sie erhält 500 Euro. WG-Rektor Ralph Lange zählte die außerschulischen Aktivitäten der Preisträgerin auf, zu denen ein Sozialreferat der Schülermitverwaltung, Mitarbeit im Sanitätsdienst und Engagement im politischen Bereich gehören.

Neffe überreicht Preis

Rosemarie Weber war Lehrerin im Wirtschaftsgymnasium an der Gebhard-Müller-Schule. Sie stiftete den Preis für den besten Absolventen dieses Gymnasiums. Den diesjährigen Preis in Höhe von 642,50 Euro erhält Melissa Mohr vom Wirtschaftsgymnasium der Gebhard-Müller-Schule. Ihn überreichte Günter Dorn, der Neffe der Preisstifterin. Moderiert von Johannes Riedel übergab dann der Landrat die Urkunden an die Preisträger folgender Schulen: Gebhard-Müller-Schule, Karl-Arnold-Schule, Matthias-Erzberger-Schule, Fachschule für Landwirtschaft, Pestalozzi-Gymnasium, Wieland-Gymnasium, Dollinger-Realschule, Mali-Gemeinschaftsschule, Pflugschule, Bischof-Sproll-Bildungszentrum.

Die Erich-Hoffmeister-Stiftung hat in diesem Jahr 17 Preisträger, an die 7250 Euro ausgeschüttet werden. Zweck der Stiftung ist die Förderung der beruflichen Ausbildung, insbesondere der Ausbildungsberufe in der Industrie-, Zerspannungs- und Konstruktionsmechanik. Tommy Hoffmeister, Enkel des Stifters, übergab die Urkunden und Preise. Die 17 Preisträger verschiedener Firmen haben ihre Ausbildung im schulischen, wie praktischen Bereich mit Bravour abgeschlossen, und damit schon den ersten Schritt in ihre berufliche Zukunft getan.

Johannes Riedel fragte die Preisträger nach ihren Plänen, die bereitwillig Auskunft gaben. Dabei zeigte sich eine breitgefächerte Vielzahl von Ideen: Studium von Informatik bis Medizin, Ausbildungen, sofortige Berufstätigkeit, temporäre Auslandsaufenthalte und eine Weltreise.

Schmid appellierte an die jungen Menschen: „Seien Sie neugierig, seien Sie bereit, sich Neuerungen zu stellen und sich aktiv an deren Umsetzung zu beteiligen, sie vorzutreiben oder sogar auszulösen.“