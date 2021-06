In 25 Jahren floss eine halbe Million Euro Spenden

Der Rotary Club Biberach Weisser Turm feiert 25-jähriges Bestehen. Am 30. Juni 1995 wurde er durch den schon bestehenden Club Rotary Biberach aus der Taufe gehoben. Seither hat sich der Club in vielfältiger Weise für Hilfsprojekte engagiert.

Von 25 Mitgliedern hat sich der Club in den vergangenen 25 Jahren auf 13 Frauen und 38 Männer vergrößert. Gemäß der Grundidee von Rotary gehören die Mitglieder verschiedensten Berufsgruppen an, um ein breites Wissensspektrum zu ermöglichen. Einmal die Woche treffen sie sich zum Meinungsaustausch, um den Vortrag eines Mitglieds zu hören, Freundschaften zu gründen und pflegen sowie um gemeinsame Hilfsprojekte zu besprechen, ideell zu begleiten und finanziell zu ermöglichen.

„In den 25 Jahren seines Bestehens konnte der Club so rund 500 000 Euro durch die eigenen Mitglieder und durch geplante Aktionen und Events an Spenden generieren“, zieht der Club in seiner Pressemitteilung eine Bilanz. Zahlreiche Hilfsprojekte deutschlandweit und in Afrika konnten so initiiert oder unterstützt werden. Den Löwenanteil nimmt der Bereich Gesundheit, Medizin und psychische Hilfe ein, weitere Spenden flossen in die Altersbetreuung, Bildung, Katastrophenhilfe, Kultur, Künstlerunterstützung, Kinder- und Jugendförderung, Schüleraustausche, Stipendien, Inklusion, Integrationshilfe, soziale Unterstützung, Mütter-Hilfe, Denkmalpflege und Naturschutz.

Vor Ort gründete der Club ein Pilotprojekt zur Entlastung pflegender Angehöriger von Demenzkranken sowie die Initiativfinanzierung von „Die Brücke“ als eine ständige Betreuungseinrichtung für ältere Menschen nach der Krankenhausentlassung. Deutschlandweit unterstützt der Club die „Hannelore Kohl Stiftung“, welche die Behandlung von Unfallopfern mit Schädigung des zentralen Nervensystems zum Ziel hat.

Ganz aktuell wird die Finanzierung von 30 Freiplätzen in der Jugendkunstschule für Kinder, die sonst dieses Angebot nicht wahrnehmen könnten, gesponsert. Als Teil einer großen rotarischen Gemeinschaft mit 1,2 Milliarden Mitgliedern, die sich in 35 000 Clubs rund um den Globus organisieren, unterstützt der Club die weltumfassende Impfkampagne „End Polio now“ mit dem Ziel, die schreckliche Krankheit Kinderlähmung auszurotten, was mittlerweile fast vollständig gelungen ist.

„Sich gegenseitig zu informieren, um sich dadurch weiterzubilden, Freundschaften zu pflegen und gemeinsam Gutes zu tun vor dem Hintergrund privater und beruflicher Vita ist ein Erfolgsmodell, das gerade in dieser Zeit eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt“, schreiben die Mitglieder des Rotary Clubs Weisser Turm.