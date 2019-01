Impulsvortrag zu Chancen der Digitalisierung

Wie beeinflusst das Internet und die Digitalisierung unser Alltagsleben und welche Möglichkeiten gibt es dabei in Bezug auf Bankgeschäfte und Mediennutzung. Darüber informieren „Schwäbische Zeitung“ und Volksbank Ulm-Biberach in einer gemeinsamen Veranstaltung. Sie findet am Dienstag, 22. Januar, ab 17 Uhr im Bankcolleg der Volksbank Ulm-Biberach (Bismarckring) statt.

Es wird zwei Impulsvorträge von Ernst Peter Ritzel („Schwäbische Zeitung“) und Dietmar Patent (Volksbank Ulm-Biberach) geben. Seitens der „Schwäbischen Zeitung“ wird dabei über aktuelle Fragen in der Digitalisierung informiert: Wie weit greift die Digitalisierung schon in mein Leben ein (Steuererklärung, Fahrkartenkauf, Künstliche Intelligenz)? Welche neueren Entwicklungen wie Sprachsteuerung (Amazon Alexa) gibt es? Wie erwerbe ich Digital- und Medienkompetenz?

Die Volksbank Ulm-Biberach geht auf folgende Fragen ein: Wie sieht die Zukunft des Bargelds aus? Wie wird heute bezahlt? Wie funktioniertr kontaktloses Bezahlen und Bezahlen über das Smartphone? Was kann ich in Sachen Internet Banking und Mobile Banking mit meinem Smartphone schon alles machen? Auf was muss ich bei der Erstellung von Passwörtern und bei der Sicherheit auf dem Smartphone alles achten?

Im Anschluss wird im Plenum noch der sprachgesteuerte Lautsprecher Alexa Echo mit seinen Funktionen vorgestellt. Danach stehen an verschiedenen Tischen die verschiedenen Produkte der „Schwäbischen Zeitung“ un der Volksbank Ulm-Biberach zum Testen bereit, ebenso ein kleiner Imbiss mit Getränken.