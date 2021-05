Impulse an Wegkreuzen um Rißegg

Christi Himmelfahrt ist traditionell der Tag, an dem katholische Gemeinden in Öschprozessionen an den Wegkreuzen ihres Ortes Halt machen und für den Segen Gottes, die Bewahrung der Schöpfung und viele andere menschliche Anliegen und Nöte beten. Weil in diesem Jahr keine Prozession stattfinden konnte, hat das Kinderkirche-Team der Pfarrei St.Gallus Rißegg-Rindenmoos sich eine besondere Aktion ausgedacht. Unter der Motto „Weißt Du, wo der Himmel ist ….?“ haben Kinder und Jugendliche der Pfarrei an den Wegekreuzen um Rißegg und Rindenmoos Impulse angebracht. Von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten kann jeder seinen eigenen Öschweg gehen und ist eingeladen, an den Wegekreuzen einen Moment innezuhalten. Es gibt je drei gestalte Wegekreuze in Rißegg und Rindenmoos: in Rißegg das Kreuz am Heuweg, zwischen Biomassehof und Bischof-Sproll-Schule und am alten Sportzplatz Richtung Kiesgrube, in Rindenmoos am Radweg Richtung Biberach, an der WfBM (ehemalige Gärtnerei) und in der Ortsmitte. Foto: privat