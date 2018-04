Imposante Zirkusshow sorgt für Staunen

Der Circus Krone hat bei seinen Vorstellungen in Biberach mit einer farbenprächtigen und imposanten Vorstellung das Publikum in seinen Bann gezogen. 54 Artisten, Clowns und Tierlehrer aus zwölf verschiedenen Ländern sorgten mit ihrem drei Stunden dauernden Programm ,,Evolution“ für Staunen, Lachen und Unterhaltung für Groß und Klein.

Einen besonderen Höhepunkt im größten Zirkuszelt der Welt liefert Martin Lacey Jr., der mit seiner Vorstellung, in der 26 Raubkatzen mitwirken, den Weltrekord für die größte Raubtiernummer der Welt hält. Mit spielerischer Leichtigkeit bringt er die Eleganz und Stärke der Großkatzen zur Geltung und lässt sie verschiedene Kunststücke vorführen. Mit gespielten Angriffen beleuchtet er gekonnt die wilde Seite der Löwen und Tiger, zeigt dem Zuschauer durch komplexe Kunststücke aber auch die Geschicklichkeit der Tiere.

Alpakas, Papageienund Nashörner

Aber nicht nur Raubkatzen waren zu bestaunen. Der Circus Krone hat eine Vielzahl an tierischen Akteuren hat. Dabei reicht das exotische Repertoire von Papageien, über Pferde und Alpakas bis hin zu Elefanten und einem Nashorn. Auch die akrobatischen Leistungen der Akteure sind bemerkenswert. Besonders Wilson Dominguez, genannt ,,Crazy Wilson“, begeistert das Publikum mit einer furchteinflößenden und zugleich atemberaubenden Vorstellung. Auf einem rotierenden Riesenrad, bei dem er am höchsten Punkt zehn Meter über der Erde ist, schlägt er Salti, die das Publikum geradezu erstarren lassen. Bewundernswürdig ist auch die preisgekrönte Truppe ,,Khadgaa“, die Musik mit mongolischer Folklore und einer akrobatischen Höchstleistung, bei der Frauen wie Daunenfedern durch die Luft geworfen werden, verbindet.

Auch die Trapezakrobaten, bei denen ein dreifacher Salto mit verbundenen Augen in zehn Metern Höhe geradezu lächerlich einfach aussieht, ernten für tosenden Jubel. Langeweile kommt bei den Zuschauern in den drei Stunden nie auf, dafür sorgen die Clowns Fumagalli und Daris, die jede Unterbrechung dafür nutzen, das Publikum zum Lachen zu bringen. Vor allem Kinder amüsieren sich bei diesen Vorstellungen, in die oft das ganze Publikum mit einbezogen wird.

Aber nicht nur die Stars in der Manegen lassen die Zuschauer staunen. Bemerkenswert ist auch die Leistung der Requisiteure, die die Kulisse in der Manege in einem so rasanten Tempo verändern, dass es nur zu sehr kleinen Unterbrechungen zwischen den einzelnen Programmpunkten kommt.

Der Circus Krone ist noch bis zum Dienstag, 24. April, auf dem Gigelberg in Biberach zu sehen. Ein Besuch lohnt sich allemal, denn das Spektakel ist auf jeden Fall sehenswert für Jung oder Alt.