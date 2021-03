Impfungen im Kreis Biberach schreiten voran - jetzt erfolgt die Terminfreigabe täglich

Fast 50 Prozent des Astrazeneca-Impfstoffs, den das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tuttlingen seit Montag verimpfen kann, geht an Menschen aus anderen Landkreisen. Allen voran an Lehrer und Erzieher des Kreises Konstanz, erklärt Bernhard Flad vom Leitungsteam des KIZ. Doch auch viele Tuttlinger nehmen für das Impfen weite Wege auf sich.

330 Impfdosen von Astrazeneca, einem Impfstoff, der in Deutschland momentan nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen ist, werden an sechs Tagen pro Woche im KIZ verimpft.