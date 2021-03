Impfstoffmangel ist deutlich spürbar: Impfungen müssen abgesagt werden

Von Schwäbische Zeitung

Die Landesregierung hat am Samstag erneut eine Überarbeitung der Corona-Verordnung beschlossen. Die neuen Regeln gelten ab Montag, 29. März. Eine Zusammenfassung der Regeländerungen von vor einer Woche finden Sie hier.

Die neuen Regeln im Überblick:

Mitfahrer im Auto müssen Maske tragen Fahren Menschen miteinander in einem Auto, die nicht in einem Haushalt leben, so müssen alle Insassen eine Maske tragen. Eine Stoffmaske reicht dabei nicht aus.