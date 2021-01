Impfaktion im Jordanpark

Ein mobiles Impfteam aus Ulm hat am Donnerstag Mitarbeitende und Bewohner des Wohnparks am Jordanbad zusammen mit Seniorinnen und Senioren aus dem benachbarten Wohnen mit Service geimpft. Im Wohnpark am Jordanbad war Ende Dezember ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Geimpft werden aber nur Menschen, die zuvor durchgängig negativ getestet waren. Bei allen, die bereits eine Infektion hatte, wird zu über 90 Prozent von einer mindestens sechs Monate anhaltenden Immunität ausgegangen. So waren es neben mehreren Mitarbeitenden nur zwei Bewohnerinnen des Pflegeheims, die das mobile Impfteam aus Ulm am Donnerstag impfte. Daneben konnten aber beim Termin im Parkhotel Jordanbad auch 17 Seniorinnen und Senioren aus dem benachbarten Wohnen immunisiert werden, unter anderem Friedrich Butscher (Foto) unter Mithilfe von Wohnparkleiter Tobias Krahmer (hinten). Foto: St.-Elisabeth-Stiftung