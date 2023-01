Immer in Bewegung mit dem Freizeitsport

Die TG Biberach bietet im Rahmen des TG-Freizeitsports und dem TG-Kids-Jugendsportclub am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 13 Uhr, ein kostenloses Angebot für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren gemeinsam mit einem Erwachsenen an. Das Angebot findet in der PG-Halle 4-5 statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden das Spiel Floorball kennenlernen, während es im zweiten Teil des Vormittags verschiedene Bewegungsstationen zum Sporttreiben gibt. Das Angebot bietet zudem die Möglichkeit, Inhalte und Trainer des Jugendsportclubs und des TG-Freizeitsports kennenzulernen. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur kostenlosen Anmeldung finden sich online unter www.tg-biberach.de im Bereich Freizeitsport.