Immer im Takt bleiben

Zu langsam, zu schnell oder zu unregelmäßig: Gerät der Herzschlag aus dem Takt, kann das Schwindel, Schwäche und Ohnmachtsanfällen hervorrufen. Ein Herzschrittmacher ist für viele Patienten die einzige Möglichkeit, wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Im Biberacher Sana Klinikum stehen dafür neben klassischen Ein- und Zweikammerschrittmachern und -defibrillatoren nun auch CRT-P und CRT-D-Geräte zur Verfügung, die eine Versorgung von Patienten mit schwerer Herzschwäche ermöglichen. Dies teilt das Klinikum mit.

Mit rund 330 000 Todesfällen pro Jahr sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Abstand die häufigste Todesursache in Deutschland. Mit einem breit gefächerten Leistungsspektrum ist die Medizinische Klinik am Sana Klinikum Biberach erste Anlaufstelle für „Herzensangelegenheiten“. Im Fachbereich Kardiologie mit seiner Chest Pain Unit werden unter der chefärztlichen Leitung von Dr. Thomas Brummer nichtinvasive und invasive Untersuchungsmethoden angeboten, um eventuell bedrohliche Veränderungen am Herzen schnell zu erkennen und zu behandeln.

Neben diagnostischen Maßnahmen wie Langzeituntersuchungen (Blutdruckmessung, EKG), Belastungs-EKG, Echokardiographie, Stressechokardiographie, Schluckechokardiographie (TEE), Kipptischuntersuchungen, Herzkatheteruntersuchungen und Ereignisrekorderimplantationen werden auch therapeutische Eingriffe wie Aufweitungen verengter Blutgefäße (mit Stentimplantation) sowie Implantationen von Herzschrittmachern und Defibrillatoren vorgenommen. Zudem werden seit einigen Jahren auch Defekte der Herzvorhofwand mittels Implantation eines „Schirmchens“ (interventioneller PFO-Verschluss) verschlossen. Solche Defekte sind vor allem bei jüngeren Patienten oft Ursache für einen Schlaganfall. Ausgeweitet wurde das Leistungsspektrum der Abteilung zudem bei der Schrittmachertechnologie.

Rund 60 bis 100-mal schlägt ein gesundes Herz pro Minute. Für den gleichmäßigen Herzschlag ist der Sinusknoten im Herzen verantwortlich. Wie ein Metronom ist er mit elektrischen Impulsen der Taktgeber. Gerät das Herz aus dem Takt, spricht man von Herzrhythmusstörungen, wobei zu langsamer Herzschlag (Bradykardie) oder Herzrasen (Tachykardie) gefährlich werden können. „Grundsätzlich kommen bei anhaltenden Bradykardien Herzschrittmacher zum Einsatz, die über die rechte Herzkammer und/oder den rechten Vorhof das Herz stimulieren. Wir sprechen dann von Einkammer- oder Zweikammer-Schrittmachern“, so Dr. Brummer, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin. „Dagegen werden bei ausgewählten Patienten ICD-Geräte – implantierbare Defibrillatoren – eingesetzt, die den Herzrhythmus überwachen und bei Bedarf einen plötzlichen Herztod infolge schneller, lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen verhindern.“

Die Entwicklung auf dem Gebiet der implantierbaren Therapiegeräte eröffnet weitere Möglichkeiten. Im Zuge der Erweiterung des Biberacher Klinikums um ein zweites Herzkatheterlabor lassen sich nun auch CRT-Geräte (sogenannte Resynchronisationsschrittmacher) und CRT-D-Geräte, welche die CRT-Technik um einen Defibrillator ergänzen, implantieren. „Diese Geräte unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise deutlich von den gängigen Schrittmachern“, so der Chefarzt. „Bei der kardialen Resynchronisationstherapie werden nicht nur zwei Elektroden über die rechte Herzhälfte verlegt, sondern zusätzlich eine dritte im Bereich der linken Herzkammer platziert. Wenn der zeitliche Ablauf der Kontraktion der linken Kammer gestört ist, die Pumpleistung des Herzens dadurch abnimmt, kann durch eine synchrone Stimulation die Pumpleistung des Herzen in vielen Fällen nahezu wieder normalisiert werden.“ In Kombination mit einem Defibrillator, also als CRT-D-Implantat, verbessert das Gerät nicht nur die Pumpleistung des Herzens, sondern verhindert durch Abgabe von Impulsen oder durch einen elektrischen Schock auch einen plötzlichen Herztod.