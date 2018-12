Imker spenden für Tafelladen

Winfried Kohler, stellvertretender Vorsitzende des Bezirks-Imkervereins Biberach, hat die Mitglieder dazu aufgerufen, ein paar Gläser Honig für den DRK-Tafelladen Biberach zu spenden.

Nun übergab Schriftführer Werner Schad (links) und Mitglied Jens Klausner (rechts) den Honig an Ingrid Gerster vom DRK-Tafelladen. Gerster dankte für die süße Spende: „Honig ist für unsere Kundschaft ein willkommenes Lebensmittel. Wir werden ihn an verschiedenen Tagen anbieten, sodass viele Kunden in den Genuss kommen, diesen zu erwerben.“

Die Imker blicken auf eine gute Ernte zurück. Die Einbußen wegen des trockenen Wetters wurden mit den Ernten des Sommer- und Waldhonigs wett gemacht.