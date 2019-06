Im Zeichen von Brot und Frieden hat das Hochfest von Fronleichnam in der Pfarrkirche von Biberach und die anschließende Prozession von der Kirche über den Marktplatz zum Museumshof gestanden. Teilgenommen haben alle fünf Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Biberach und die kroatische Gemeinde. Drei Priester zelebrierten: Stadtpfarrer Stefan Ruf, Pfarrer Paul Odoeme von der Gemeinde der Heiligen Dreifaltigkeit sowie Pfarrer Ilja Kristic von der kroatischen Gemeinde.

Viele Menschen waren in die Kirche gekommen, es waren nur wenige Stehplätze noch frei. Direkt danach begann die Prozession, an der ebenfalls viele Menschen teilnahmen. Für viele ist Fronleichnam ein Feiertag mit anschließendem Brückentag und verlängertes Wochenende. Die wenigsten wissen um die Bedeutung diese Festes. Stadtpfarrer Stefan Ruf erläuterte, dass die Bezeichnung aus dem Althochdeutschen komme und „Leib des Herrn“ bedeute. Dieser, so erläuterte er, „wird bei der Prozession durch die Stadt getragen zu den Menschen, da wo sie leben und arbeiten.“ Die Kirche komme also zu den Gläubigen. „Und wenn wir aus der Kirche herausgehen, brauchen wir keine Angst haben, denn er ist mit uns unterwegs und wir haben das Vertrauen, dass er uns führt“, so Ruf.

Aber auch das Zeichen des Brotes erinnere die Menschen an die Verheißung, denn „wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter Ihnen.“ Gemeindereferent Martin Rodi erläuterte, dass der Begriff „Prozession“ das Voranschreiten auch im übertragenem Sinn bedeutet. Auch die Kirche müsse immer neue Fortschritte machen. Bei den einzelnen Stationen wurden Fürbitten für die Christen in der ganzen Welt, für die Gemeinden, für die Kinder, für die Alten, für die Schwachen und für die Armen, aber auch für die Einheit der Christen gebetet. Mit dem Lied „Geh mit uns“ zog die Gemeinde von den Altären weiter bis wieder zurück in die Kirche, wo mit kraftvollen Stimmen das Lied „Großer Gott wir loben Dich“ gesungen und so der Abschluss des schönen Festes gefeiert wurde. Am Hauptaltar hatten Frauen aus der Pfarrgemeinde einen schönen Blumenteppich mit dem Begriff „Frieden“ gelegt. Georg Bernard, stellvertretender Kirchengemeinderatsvorsitzender macht sich im Nachgang Gedanken darüber, wie es wohl mit solchen Festen weitergehen soll. „Das Problem ist, uns fehlen Helfer, dieses Jahr mussten wir auch auf die Chorknaben verzichten, die bisher jedes Mal tatkräftig halfen – die sind auf Tournee in Kanada, das merkt man schon. Aber es bleibt die Zuversicht, dass es weitergeht“.