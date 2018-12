Im Wettlauf mit steigenden Notrufzahlen

Wer im Landkreis Biberach in einem medizinischen Notfall oder nach einem Verkehrsunfall die 112 wählt, konnte im Jahr 2017 davon ausgehen, dass der Rettungsdienst in 92,7 Prozent der Fälle innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist – diese beträgt 15 Minuten ab Notrufeingang – am Einsatzort war. Gefordert sind vom Gesetzgeber aber 95 Prozent. Was das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Biberach als Betreiber der Rettungsleitstelle unternommen hat, um diesen Wert zu erreichen, und warum das wohl auch 2018 nicht der Fall sein wird, darüber hat die SZ mit den beiden Biberacher DRK-Geschäftsführern Michael Mutschler und Peter Haug gesprochen.

In einem Kooperationsprojekt der Schwäbischen Zeitung mit dem Südwestrundfunk (SWR) wurden die Hilfsfristen für das Jahr 2017 bis auf die Ebene der einzelnen Gemeinden erhoben. Diese Daten wurden der SZ vom SWR zur Verfügung gestellt. In wenigen Bereichen, vor allem im westlichen Landkreis, wurde die gesetzliche Hilfsfrist 2017 in 95 Prozent und mehr der Fälle eingehalten, in einem großen Bereich des Landkreises lag der Wert zwischen 95 und 90 Prozent. In einigen Bereichen im Südosten des Kreises (Eberhardzell, Rot an der Rot) wurde die gesetzliche Hilfsfrist in weniger als 80 Prozent der Fälle eingehalten.

Standort Ummendorf hilft

Zumindest für den Bereich Eberhardzell und Umgebung dürfte der Wert 2018 allerdings deutlich besser ausfallen. Denn im Dezember 2017 wurde in Ummendorf eine Außenwache des DRK eingerichtet, in der ein Rettungswagen stationiert ist. Michael Mutschler hat die bisherigen Zahlen für 2018 bereits vorliegen. So war der Rettungsdienst im Vergleich zu 2017 im Schnitt fünf Minuten schneller bei Einsätzen in Eberhardzell. Etwa vier Minuten schneller war er in Fischbach, drei Minuten sind es in Hochdorf, zwei Minuten schneller ist der Rettungswagen in Rißegg. „Die Außenwache hat sich für uns ganz klar bewährt, weil wir für Einsätze im südlichen Stadtgebiet von Biberach und der Umgebung nicht mehr durch die Innenstadt fahren müssen“, so Mutschler. Die Außenwache, die einen einjährigen Probelauf absolviert hat, soll dauerhaft in Ummendorf erhalten bleiben.

Einsatzzahlen steigen weiter

Ein Erfolg, auf den die DRK-Verantwortlichen mit Stolz verweisen, gleichen die Bemühungen um eine bessere Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist doch allzu oft einer Sisyphusarbeit. So steigt die Zahl der Rettungsdiensteinsätze weiter an. Rund 11 500 werden es bis Ende Dezember in diesem Jahr gewesen sein – rund 70 Prozent mehr als noch 2013, fünf Prozent mehr als 2017. An was das liegt? Mutschler zuckt mit den Schultern. „Viele rufen den Rettungsdienst, wenn sie sich nicht mehr zu helfen wissen, für andere sind wir eine Art Servicedienst.“ Aufklärungskampagnen des DRK, welche Rufnummer in welchem Fall die richtige ist, wirken offensichtlich nur bedingt.

Auch die Zahl der Krankentransporte im Landkreis ist seit 2013 gestiegen – von 9135 auf rund 11 300 (Ende 2018). „Das hat stark mit der Veränderung der Klinikstruktur im Landkreis zu tun“, ist Mutschler sicher. Auch hier rechnet er in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Zahlen, ohne diese von DRK-Seite aktiv beeinflussen zu können.

Trotzdem hat der DRK-Kreisverband Biberach seit 2015 einiges unternommen, um den Rettungsdienst zu verbessern und effizienter zu gestalten. Dazu wurde ein Masterplan erstellt, dessen Punkte seither abgearbeitet und überprüft werden. „Die gesetzliche Hilfsfrist ist dabei ein wichtiger Faktor, aber es gibt weitere, die uns helfen, besser und schneller zu sein“, sagt Mutschler. So zählt die Biberacher Leitstelle bei der Annahmezeit eines Gesprächs (zwölf Sekunden) und bei der Erstbearbeitungszeit eines Notrufs (3:11 Minuten) zu den schnellsten in Baden-Württemberg. Derzeit wird die Leitstelle umgebaut und technisch aufgerüstet, was die Qualität der Notrufbearbeitung weiter verbessern soll. Ab dem Frühjahr 2019 kann der Disponent dann beispielsweise auf wenige Meter genau orten, von wo ein Notruf kommt. „Das hilft vor allem bei Verkehrsunfällen auf freier Strecke, aber auch, wenn ein Notruf plötzlich abbrechen sollte“, so Mutschler.

Computer unterstützt stärker

Des Weiteren ist die Leitstelle dann mit einem geografischen Informationssystem ausgerüstet. Dabei errechnet der Computer in Echtzeit, welcher Rettungswagen oder welches andere Rettungsmittel dem Ort des eingehenden Notrufs gerade am nächsten ist und meldet dies dem Disponenten als Alarmvorschlag. Verbessert wird 2019 auch die strukturierte Notrufabfrage durch eine neue Software. Auch hier erstellt der Computer sofort eine Analyse und schlägt das geeignete Rettungsmittel vor. „Die Entscheidung trifft aber am Ende immer der Mensch, nicht der Computer“, betont Mutschler.

Auf rund 140 Personen ausgebaut hat das DRK im Landkreis das Netz seiner sogenannten Helfer vor Ort. Das sind haupt- oder ehrenamtliche Rettungskräfte, die über eine technische Grundausstattung verfügen und immer dann mitalarmiert werden, wenn sich ein Notfall in ihrer unmittelbaren Nähe ereignet. So können sie einen Patienten erstversorgen, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Erweitert wurden auch die Vorhaltezeiten bestimmter Fahrzeuge. Neben der Außenwache in Ummendorf steht seit 2018 unter anderem tagsüber ein dritter Rettungswagen in Biberach bereit. Auch im Bereich der Krankentransporte wurde die Vorhaltezeit erhöht. „Wir prüfen derzeit, ob wir zusammen mit dem Alb-Donau-Kreis und dem Stadtkreis Ulm nachts einen weiteren Krankentransportwagen in Betrieb nehmen können“, so Mutschler. Auch damit lassen sich unter Umständen Rettungswagen entlasten, die dann für Notfälle frei sind.

Weiter vertieft werden soll auch die Zusammenarbeit mit den Leitstellen in den Nachbarlandkreisen. Schon heute sehen die Disponenten in Biberach, wo sich die Rettungsmittel in den benachbarten Kreisen befinden und können diese in Anspruch nehmen, wenn sie verfügbar sind. Das kann die Hilfe vor allem im Bereich der Kreisgrenzen beschleunigen. Eine solche Zusammenarbeit ist auch über die bayerische Grenze hinweg möglich. Mit der Leitstelle in Ulm soll außerdem ein virtueller Leitstellenverbund gebildet werden. „Damit wollen wir die Zusammenarbeit optimieren und auch Sicherheit erreichen, falls eine Leitstelle mal ausfallen sollte“, sagt Mutschler.

Neue Rettungswachen geplant

Verbessern ließe sich die Einhaltung der Hilfsfrist auch durch bauliche Maßnahmen. So plant das DRK den Neubau seiner Rettungswache bei der neuen Sana-Klinik direkt an der Nordwest-Umfahrung. Das würde die Anfahrtszeit zu Einsätzen im nördlichen Umland von Biberach verkürzen. „Die örtlichen Beschlüsse dazu sind gefasst, die Planungen sind fertig“, so Mutschler. Derzeit laufen die Gespräche zwischen DRK, Innenministerium und Krankenkassen, wer wie viel an den geplanten Baukosten von 6,2 Millionen Euro zu tragen hat. Auch im östlichen Landkreis plant das DRK den Bau einer neuen Rettungswache. Auch hier könnte durch eine kluge Standortwahl die Einhaltung der Hilfsfrist verbessert werden.

„Hätten wird die Einsatzzahlen von 2013, hätten wir die 95-prozentige Einhaltung der Hilfsfrist inzwischen längst erreicht“, ist sich Mutschler sicher. Weiter steigende Einsatzzahlen und Veränderungen in der Klinikstruktur aber auch die Demografie würden die erreichten Verbesserungen aber ein Stück weit wieder „auffressen“. Dennoch werde man weiter an der Steigerung der Qualität arbeiten, versichern die DRK-Verantwortlichen.