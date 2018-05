Im Test: Wie schwierig es im Alltag ist, sich genug zu bewegen

10 000 Schritte sollte man täglich gehen. Doch das ist gar nicht so leicht zu schaffen, weil viele Menschen immer bequemer werden. Schnell im Auto zum Supermarkt oder mit dem Aufzug in den dritten Stock – wer kennt das nicht? Doch Bewegungsmangel ist nicht gesund und eine der Hauptursachen für Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Regelmäßige körperliche Aktivität kann das Risiko deutlich reduzieren. Wie viele Schritte man in verschiedenen Berufen täglich geht? Für unsere Serie „Draußen unterwegs“ haben wir den Test gemacht.

Lara Bodroski kommt an Arbeitstagen locker auf ihre 10 000 Schritte und manchmal auch weit darüber hinaus. Die 24-Jährige ist in der Gastronomie tätig und arbeitet Vollzeit im Biberkeller und zusätzlich noch ab und zu in der Pizzeria Schwarz Rössle: „Als ich letztens zwei Schichten an einem Tag hatte, war ich bei 26 717 Schritten.“ Eine App, die ihre Schritte zählt, hat sie zum ersten Mal ausprobiert: „Das hat mich schon immer interessiert, jetzt werde ich da öfters mal draufschauen.“ Letztens war sie mittags schon bei 13 000 Schritten: „Das ist schon krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich auf so viele Schritte komme.“ Und weil Lara Bodroski durch ihren Job in der Gastronomie ohnehin schon so viel läuft, muss sie auch nicht mehr zusätzlich ins Fitnessstudio gehen.

Wer allerdings einen Bürojob hat, der sollte sich in seiner Freizeit durchaus mehr bewegen. „Der Großteil der Menschen ist sehr bequem“, sagt der Biberacher Sportmediziner Dr. Ralf Rothenbacher. „Wer nicht die nötige Motivation hat, bewegt sich eher nicht so viel.“ Dabei sei Bewegung sehr wichtig, um den Zivilisationskrankheiten vorzubeugen: „Wir sind in einem Zeitalter, wo viele unter Diabetes und Übergewicht leiden. Das müsste nicht so sein, wenn sich alle mehr bewegen würden und besser auf ihre Gesundheit achten.“

Gute Gedanken beim Spaziergang

Biberachs evangelischer Pfarrer Ulrich Heinzelmann versucht, auf seine Gesundheit zu achten und geht meist zu Fuß. Auch er hat zum ersten Mal eine App, die seine Schritte zählt, ausprobiert: „Ich bin sehr erstaunt darüber, wie viele Schritte man geht, ohne es zu merken.“ Motiviert ist er dennoch durch die App: „Ich komme so auf 4000 bis 6000 Schritte pro Tag, das finde ich ganz gut.“ Am Wochenende, wenn Pfarrer Heinzelmann einen ausgedehnten Spaziergang macht, sind es dann locker mehr als 13 000 Schritte. „Ich habe ein großes Laufbedürfnis, dabei komme ich dann auch auf gute Gedanken.“ So bereite er sich oftmals auf einen Gottesdienst vor: „Ich gehe spazieren und bereite die Predigt in Gedanken vor.“

So viel Zeit zum Spazierengehen hat Landrat Heiko Schmid bei seinem Job eher nicht. Als er die App ausprobiert hat, war das Ergebnis nicht zufriedenstellend: „Ich bin überrascht, wie viel ich sitze und wie wenig ich zu Fuß gehe, obwohl ich mir das immer fest vornehme“, sagt er. „Das ist wohl der Preis, den ich für meinen Beruf zahle. Durchschnittlich komme ich auf lediglich 2000 Schritte am Tag. Mein Ziel sind eigentlich 5000 und im Urlaub schaue ich darauf, 10 000 Schritte zu machen.“ Der Schrittzähler erinnert ihn immer wieder daran, sich mehr zu bewegen.

„Klar, der Schrittzähler kann einen motivieren, aber schlank macht er noch lange nicht“, sagt Dr. Rothenbacher. „Da muss man schon selbst tätig werden und seinen inneren Schweinehund überwinden.“ Am einfachsten geht das, wenn man gemeinsam mit anderen Sport macht. Das kann Polizeimeisteranwärter Daniel Fritz nur bestätigen. Sport und Bewegung sind ein wichtiger Teil seiner Ausbildung an der Hochschule für Polizei in Biberach. An einem „normalen Arbeitstag“ kommt der 23-Jährige auf 8000 bis 11 000 Schritte: „Und beim Sport habe ich mein Handy nicht immer dabei“, sagt er. Für ihn ist körperliche Fitness ein absolutes Muss. „Ich bin froh, dass das in meinem Job eine so große Rolle spielt, sonst würde ich mich wahrscheinlich auch nicht so viel bewegen.“

